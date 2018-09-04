Otomobil fidanlığa uçtu: 2’si çocuk 5 yaralı

Karaman’da kontrolden çıkan otomobilin fidanlığa uçarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Karaman’da kontrolden çıkan otomobilin fidanlığa uçarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Karaman-Konya karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Abdullah A.(62), yönetimindeki 33 VLZ 32 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak elma fidanlığına uçtu. Kazada sürücü yaralanmazken, otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma A. (55), Naciye T. (54) Mehmet Ali T. (66) Özge A. (4), ve Suna Ç. (9), yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. İtfaiye ise kaza yapan aracın yanma ihtimaline karşı akü bağlantılarını söktü.

Öte yandan otomobilin fidanlıkta çalışan işçilerin çay molası verdikleri çadırının üzerine uçtuğu öğrenildi. Kaza sırasında fidanlıkta çalışan işçilerin başka bölgede mola vermeleri ise olası bir faciayı önledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.