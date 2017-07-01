Karaman’da haşere ile mücadele

Karaman Belediyesi sivrisinek ve karasinek mücadelesinde önemli bir yer tutan larvasit uygulamalarına başladı.

Karaman Belediyesi sivrisinek ve karasinek mücadelesinde önemli bir yer tutan larvasit uygulamalarına başladı.

Hava sıcaklıklarının artması ile larva ve yumurtaların canlanmasını önlemek amacıyla Karaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri katı atık tesisi, çöp alanı, atık su arıtma tesisi, kanalizasyon sistemi, logarlar, fosseptikler, hayvan çiftlikleri ve gübrelik alanlarda ilaçlama çalışması yaptı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Halk sağılığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı, Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı ruhsatlı ilaçlarla düzenli bir şekilde mücadele ediliyor. Bu hizmet dahilinde Mayıs ayından beri, lavrasit mücadelesi başlamış, müdürlüğümüzce tespit edilen büyük üreme noktalarını kontrol altında tutmak amacıyla özellikle sivrisineklerin larva halinden ergin haline geçmelerini engelleyen ve zehir olarak nitelenmeyen, doğaya zarar vermeyen ilaçlar kullanılmaktadır. Bilinen bütün üreme alanlarında yeni ekipmanlar, ilaçlar ve eğitimli personellerimiz ile çalışmalarımız devam edecektir. Vatandaşlarımız sivrisinek üreme alanı olarak bilinen sürekli su birikintilerinin kapatılması, evlerde açık ortamda bulunan lastik tekerlerin toplanarak şehir merkezinden uzaklaştırılması, kullanılmayan fosseptiklerin kapatılması konularında birimimizden destek alabilirler. Ayrıca yaz aylarında koku ve sinek üremesi açısından sıkıntı doğurmakta olan çöp poşetlerinin ağızlarını bağlanması konusunda vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz” denildi.