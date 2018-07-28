Karaman İl Jandarma Komutan Yardımcısı kazada hayatını kaybetti

Karaman İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Yarbay Alper Durmaz, dün gece geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Karaman İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Yarbay Alper Durmaz, dün gece geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.45 sıralarında Karaman-Ereğli Karayolu Sudurağı Beldesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kendisine ait otomobille Ayrancı ilçesinden Karaman’a giden Yarbay Alper Durmaz’ın (45) kullandığı araç yoldan çıkarak şarampole takla attı. Kazada Yarbay Durmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemenin ardından Durmaz’ın cenazesi Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İki çocuk babası Durmaz’ın cenazesi yapılacak törenin ardından toprağa verilmek üzere Ankara’ya gönderilecek.