Polis sevgilisinin beylik tabancasını bir anda alıp kafasına sıktı

Karabük’te, iddiaya göre tartıştığı evli polis sevgilisinin beylik tabancasını başına dayayarak ateş eden Pınar E.

Karabük’te, iddiaya göre tartıştığı evli polis sevgilisinin beylik tabancasını başına dayayarak ateş eden Pınar E. (39) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Yeşil Mahalle’de bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Pınar E. (39), eşinden ayrı yaşayan sevgilisi polis memuru E.G.’nin evinde tartışmaya başladı. Devam eden tartışma sonrası Pınar E., kavga ettiği polis sevgilisinin beylik tabancasını başına dayayıp bir anda ateşledi. E.G., durumu hemen 112 ekiplerine ardından ise meslektaşlarına bildirdi.

Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Pınar E. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis memuru E.G. ise gözaltına alındı.

Geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Apartman sakinleri sevgililerin sürekli kavga ettiklerini söylerken, olayın yaşandığı daireye gelen Cumhuriyet Savcısı geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Pınar E.’nin kırmızı alanda bekletilen cansız bedeni ise ellerinden barut izi alınmasının ardından morga kaldırıldı.

Cumhuriyet Savcılığı ve Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.