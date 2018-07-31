Otomobil ve pikap çarpıştı: 4 yaralı

Karabük’te pikap ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Karabük’te pikap ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Safranbolu Karıt Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Safranbolu istikametinden Karabük’e giden sürücü Yusuf Ü. yönetimindeki 78 SH 704 plakalı otomobil, Karıt Köyü’nü geçtikten sonra kavşaktan geri manevra yaptığı sırada, aynı istikamette seyir halinde olan Halit S. B. yönetimindeki 78 BD 583 plakalı resmi araç olan pikap ile çarpıştı. Çarpışma etkisiyle meydana gelen yaralamalı kazada her iki araçtaki Halit S. B., Yusuf Ü., Dila Ü. ve İlkay B.K isimli şahıslar yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, UMKE, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis olay yerinde kazayla ilgili inceleme başlattı.