Karabük’te dolu ve yağmur hayatı felç etti

Karabük’te aniden bastıran şiddetli yağmur ve ceviz büyüklüğündeki dolu hayatı felç etti.

Karabük’te aniden bastıran şiddetli yağmur ve ceviz büyüklüğündeki dolu hayatı felç etti.

Karabük’te aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu ve yağmur hayatı olumsuz etkileri. Karabük merkez başta olmak üzere kentin birçok bölgesi ile Safranbolu’da etkili olan dolu yağışının ardından yağmur başladı. Kentte metrekareye 18.9 kilogram yağış düşerken, Safranbolu’da metrekareye 15.1 kilogram, Eskipazar’da 13,2 kilogram ve Yenice’de ise metrekareye 4.16 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Yolların adeta dere yatağına döndüğü Karabük’te sürücüler de zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar kendilerini dükkanların içerisine atarken, bazı vatandaşlar ise dolu yağışından dolayı araçlarının zarar görmemesi için yoğun mücadele verdi.