Karabük’te araç duvara çarptı: 6 yaralı

Karabük’te bir ticari aracın duvara çarpması sonucunda meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Karabük’te bir ticari aracın duvara çarpması sonucunda meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük’ün Eskipazar ilçesi Aslanlar mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine doğru giden Ayşenur Aydoğan (25), idaresindeki 78 BJ 176 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Kaza sonucu araçta bulunan sürücü Ayşenur Aydoğan (24), ile birlikte Mustafa Aydoğan (43), Durdu Aydoğan (47), Müyesser Aydoğan (68), Kerim Can Aydoğan (14) ve Müyesser Aydoğan (19) yaralandı.

Kaza sonrası jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yaralılar, 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.