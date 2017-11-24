Karabük Valiliği’nin acı günü

Karabük Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli Ayşe Uçar hayatını kaybetti.

Karabük Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli Ayşe Uçar hayatını kaybetti.

Nefes darlığı sonucu kalbi durarak hayatını kaybeden Valilik personeli Ayşe Uçar düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

5000 evler merkez camiinde düzenlenen cenaze namazına Karabük Valisi Kemal Çeber, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz, Karabük Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kaya, Valilik personeli ile Uçar’ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftüsü Halil Bektaş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Uçar,

5000 Evler Mahallesi aile mezarlığına defnedildi.

Basın ve Halkla İlişkiler personeli ise Uçar’ın masasına çiçek koyarak, koltuğuna resmini yapıştırdı.