Karabük Valiliği hafta başında yeni binasında hizmete başlayacak

Karabük Valiliği, 2 Temmuz Pazartesi gününden itibaren Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı’ndaki yeni binasında hizmet vermeye başlayacak.

Karabük Valiliği, 2 Temmuz Pazartesi gününden itibaren Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı’ndaki yeni binasında hizmet vermeye başlayacak.

Karabük Valisi Kemal Çeber, 2.5 yıl önce Karabük Belediyesine ait Yeşil Mahalledeki binanın valiliğe devir protokolü kapsamında taşınma işlemlerinin başladığını söyledi.

Uzun yıllar boş kalan binada, tüm eksikliklerin giderildiğini ve taşınma işlemlerinin başladığı da kaydeden Çeber, 2 Temmuz Pazartesi gününden itibaren Valiliğimiz yeni binada hizmete başlayacaktır" dedi.

1985 yılında Kaymakamlık binası olarak yapılan ve 1995 yılında Karabük’ün il olması ile Valilik binası olarak kullanılan Karabük Valiliği hizmet binası, depreme dayanıksız olduğundan boşaltılma kararı verilmişti.