Hırsızlık zanlısı tutuklandı

Karabük’te bir evden hırsızlık yaptığı iddiası ile gözaltına alınan ve kendisini görüntüleyen gazeteciye tekme ile saldıran zanlı tutuklandı.

Karabük’te bir evden hırsızlık yaptığı iddiası ile gözaltına alınan ve kendisini görüntüleyen gazeteciye tekme ile saldıran zanlı tutuklandı.

Karabük Fevzi Çakmak Mahallesi’nde Remziye Öztürk’e ait evde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ikamete giren şahsı güvenlik kameralarından tespit etti. Tanık beyanları ile araştırmalarını derinleştiren ekipler, olayın zanlısının Kurtuluş G. (32) olduğunu tespit etti. Oluşturulan özel ekip tarafından Cumayanı köyünde kıskıvrak yakalanan ve değişik suçlardan sabıkası olan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Elleri kelepçeli olarak adliyeye getirilen zanlı, burada kendisini görüntüleyen İHA muhabirine tekme atarak saldırdı. Kurtuluş G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.