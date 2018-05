Çetin İpek MHP aday adaylığı başvurusunu gerçekleştirdi

Milliyetçi Hareket Partisi Karabük Milletvekili Aday Adaylığı başvurusunu gerçekleştiren Çetin İpek, “Belirlediğimiz strateji doğrultusunda cumhurbaşkanının seçilmesi için üstümüze düşen sorumluluğu yerine getireceğiz” dedi.

MHP Karabük İl Yöneticiliği yapmış olan Çetin İpek MHP Karabük Milletvekili Aday Adaylığını MHP il Başkanlığında düzenlediği basın toplantısı ile resmen açıkladı. MHP Karabük İl Başkanı Adem Kar ve teşkilat yönetiminin aynı sıra yoğun bir kabalığın bulunduğu programda konuşan İpek, Cumhur ittifakının Türkiye Cumhuriyeti’ne istikrar getireceğini söyledi.

“142 yıllık parlamento geleneğimizin, 95 yıllık Cumhuriyet tarihimizin, 72 yıllık çok partili siyaset hayatımızın en önemli seçimlerinden birisi 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacaktır. Türk milleti demokratik ve milli görevini üstün bir fedakârlık ruhu ile ifa edecek vekillerini ve Cumhurbaşkanı’nı seçecektir. Partimiz 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan genel seçimlerde ülkemizin bekası için iki strateji belirlemiştir. Bunlardan bir tanesi cumhurbaşkanı seçilmesi konusunda üstümüze düşen sorumluluğu samimiyetle yerine getirmektir. İkinci olarak Milliyetçi Hareket Partisi olarak 27. Dönemde TBMM’de siyasal ve sayısal olarak çok güçlü bir şekilde temsil edilmesi,muhakkak şekilde tesis edilecektir. Türkiye Cumhuriyetinin istikbali için cumhur ittifakına karar ve söz vermiştir. İnanıyorum ve iddia ediyorum ki cumhur ittifakı Türk milleti için istikrar getirecektir. Güvenimiz ve güç kaynağımız yüce Türk milletidir. Önce ülkem ve milletim diyen partimiz, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü düşünen herkesin yegane unsuru olmuştur. Süreci değerlendirdiğimiz zaman; 15 temmuz milletimiz için bir milattır. Milliyetçi Hareket Partisi vatanın ve milletin bekası için her türlü şahsi ve kurumsal menfaatlerini göz ardı etmiş, ülkemiz üstünde oyun kurmaya çalışan her türlü şer odaklarını bertaraf etmiştir. Yaşanılan süreçte Fetö ve Pkk gibi, istikbalimize kast eden tüm terör örgütleriyle olan mücadelesini her zaman sürdürmüştür. Bu açıdan önümüzdeki seçim Türkiye Cumhuriyeti için tarihi bir kavşak noktasıdır. Gelinen noktada Milliyetçi Hareket Partisi ve Lideri Devlet Bahçeli’nin duruşunun ve söylemlerinin ne kadar doğru olduğu aşikar ortadadır. ‘Önce ülkem ve milletim’ diyen partimiz, milletimizin her kesiminden, ülkenin bölünmez bütünlüğü düşünenlerin yegane unsuru olmuştur. Hedefimiz Milliyetçi Hareket Partisini 24 haziranda yapılacak olan genel seçimlerde birinci Parti yapmaktır. Tüm arkadaşlarımın buna inanıp planlarını buna göre yapmalarını istiyorum. Bu bağlamda 27.dönem Karabük’ün bir evladı, ülkücü bir kardeşiniz olarak gazi mecliste temsil etmek için aday adaylığımı açıklıyorum” dedi.