AK Parti Milletvekili Aday Adayı Çatalçam kahve dağıttı

AK Parti Karabük Milletvekili Aday Adayı Murat Çatalçam, temayül yoklaması öncesinde vatandaşlara kahve dağıttı.

AK Parti Karabük Milletvekili Aday Adayı Murat Çatalçam, temayül yoklaması öncesinde vatandaşlara kahve dağıttı.

Karabük İlçe ve Köyleri Kalkındırma Platformu Kurucu Başkanı olan Murat Çatalçam teyamül yoklaması öncesinde, gelen misafirlerle tokalaşarak ‘Bir kahvenin 40 yıl hatrı vardır’ sözünü hatırlatarak kahve dağıttı.

Ulusal derneklerde, MÜSİAD , TEKDER , Karabük ilçe ve köyleri kalkındırma platformunda , ulusal spor kulüplerinde, en üst düzeyde görevler alan Çatalçam, AK Parti Aday Adaylığı için kahve dağıtarak destek istedi.

Türk tarihine bakıldığında en önemli sorunun istikrar olduğunu belirten Çatalcam, “24 haziran seçimleri ile Türkiye yeni bir sisteme geçiş yapacak, tarihimize bakıldığında en önemli sorunlardan biri istikrar sorunu gelmektedir. Bu istikrarsızlığı sadece sıra dışı liderler ortadan kaldırabilir Rahmetli Turgut Özal Rahmetli Adnan Menderes , Rahmetli. Necmettin Erbakan ,Recep Tayyip Erdoğan ile kısmen ortadan kaldırmaya çalıştığını geçmişte gördük. Türkiye Cumhuriyetinde her zaman sıra dışı liderler gelmez bu noktada sistemin kendi içinde istikrar oluşturması beklenir. En büyük arzumuz yeni sistem ile ilk siyasal istikrarı oluşturmayı ve ekonomik alanda da istikrar sağlamaktır” dedi.

“Cumhurbaşkanını yasama çoğunluğu ile de desteklememek istikrara engel olacaktır”

Sistem krizine sebep olmamak için hem yürütmenin hem de yasamanın cumhurbaşkanında olması gerektiğini ifade eden Çatalcam sözlerine şöyle devam etti:

“Vatandaşlarımız ilk defa milletvekillerine ayrı Cumhura ayrı oy kullanacaklar. Bu konuda bazı endişe verici durumlar var. Bunlardan en önemlisi Cumhurbaşkanına ayrı ve milletvekillerine ayrı siyasi partiye oy veririz algısıdır. Bu algı üst akıl dediğimiz Türkiye düşmanlarının üzerimizde oynamaya çalıştığı büyük bir oyundur. Bu durum esasen son derece tehlikelidir. Özellikle geçtiğimiz yıl ABD’ de yapılan seçimlerde yaşanan sorunları tekrar hatırlayalım, Amerika’da kongreden bir türlü başkana izin çıkmadığını ve bütçeyi geçirmediğini ve bu neden ile başkanın kıskaç içinde sıkıştırıldığını gördük başkanın sıkışması ülkenin sıkışmasıdır. Bu nedenle bir sistem krizine mahal vermemek için yürütmeyi elinde bulunduran partinin yasamayı da elinde bulundurması gerekiyor. Cumhurbaşkanımızı yasama çoğunluğu ile de desteklemediğimiz sürece başkan seçmemiz yeterli olmayacak istikrara engel teşkil edecektir. Bu kirli oyun iyi anlatıldığında Karabüklü hemşehrilerimizin Yeni dönemde 3’e çıkan vekil sayısının tamamında reisimiz ve yol arkadaşlarına teveccüh buyuracaklarına inancımız tamdır. Allah’ın lütfu, reisimiz, teşkilatın takdiri ve siz yol arkadaşlarımızın teveccühü ile belirlenen adaylarımız her kesimi kucaklayan toplumun farklılıklarına efendi olmaya değil hizmetkar olma anlayışı, yani Recep Tayyip Erdoğan ilkeleri ile Türkiye’nin her yerinde ve Karabük’ümüzün ilçe ve köylerinde başarılı olacağımıza şüphemiz yoktur.”