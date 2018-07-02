Ülkü ailesinin mutlu günü

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı ve Ülkü Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Ülkü’nün kızı Rana Nur Ülkü ve Mustafa Kuloğlu’nun oğlu Selim Kuloğlu, ömür boyu mutluluk için “Evet” dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı ve Ülkü Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Ülkü’nün kızı Rana Nur Ülkü ve Mustafa Kuloğlu’nun oğlu Selim Kuloğlu, ömür boyu mutluluk için “Evet” dedi.

İzmir’de bir otelde düzenlenen nikah törenine İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlker Astarcı, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan katıldı. Yaklaşık bin davetli çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Ülkü ve Kuloğlu aileleri, davetlileri kapıda karşılarken, misafirlerle de yakından ilgilendi. Genç çiftin nikahını İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan kıydı. Çiftin şahitliğini İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlker Astarcı, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır ve MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan yaptı. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan evlilik cüzdanını gelin Rana Nur Ülkü’ye teslim ederken İzmir Valisi Ayyıldız da çifte mutluluklar diledi.