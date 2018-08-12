Trafik kazası kurbanı hamile kadın son yolculuğuna uğurlandı

İzmir’in Çiğli ilçesinde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden 5 aylık hamile olan kadın son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir’in Çiğli ilçesinde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden 5 aylık hamile olan kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Dün gece saatlerinde bir aracın Gökçe Çelikkol’un da içinde bulunduğu yolun kenarında duran başka bir otomobile çarpmasının ardından hayatını kaybeden 5 aylık hamile Çelikkol, toprağa verildi. Şemikler Merkez Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına talihsiz kadının ailesi, akrabaları ve arkadaşları katıldı. Çelikkol’un arabada bulunan eşi Hakan Çelikkol, tabutun başından bir an olsun ayrılmazken, kadının yakınları da büyük bir acı yaşadı. Çelikkol’un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı’na defnedildi. Öte yandan, kazadan yaralı olarak kurtulan Gökhan Arba, 8 aylık hamile Gamze Arba, Yusuf Özdemir ve Sami Maktan’ın tedavilerine kaldırıldıkları Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam ediliyor.