Kısa olan bacağı 6 santimetre uzatıldı

Doğuştan kalça çıkıklığı rahatsızlığı ile dünyaya gelen Yılmaz Kulaç, 58 yıl boyunca yaşamını bir bacağı kısa olarak sürdürdü.

Doğuştan kalça çıkıklığı rahatsızlığı ile dünyaya gelen Yılmaz Kulaç, 58 yıl boyunca yaşamını bir bacağı kısa olarak sürdürdü. Topalladığı için koşamayan, spor yapamayan, merdiven çıkmakta zorlanan Kulaç’ın 6 santimetre kısa sol bacağı ameliyatla uzatıldı.

Doğuştan kalça çıkıklığı bulunan 58 yaşındaki Yılmaz Kulaç, rahatsızlığının küçükken teşhis edilememesi nedeniyle yaşamı boyunca hareket etmede, yürüyüşte sıkıntılar yaşadı. Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Kulaç, İzmir Özel Can Hastanesinde görevli Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Bayram Mavuşoğlu’na muayene oldu. Dr. Mavuşoğlu, gerekli tetkikleri yaptıktan sonra hastanın ameliyat edilmesine karar verdi. Dr. Mavuşoğlu ve ekibi tarafından ameliyata alınan Kulaç’ın doğuştan kalça çıkıklığı başarıyla tedavi edildi.

İki saat süren operasyon hakkında bilgi veren Dr. Mavuşoğlu, ameliyatla kısa bacağı 6 santimetre uzattıklarını belirterek, "Hastamız bir buçuk ay koltuk değnekleriyle yürüyecek. Bu hastalığın bebeklikte teşhis edilmesi durumunda 7 yaşa kadar ameliyat öneriliyor. Ancak 7 yaşından sonra hastaların ağrılarının artması durumunda ameliyat endikasyonu konuluyor. Türkiye’de bu ameliyatı yapan az sayıda ortopedi doktoru var. Protez ameliyatları içinde en zor olanı kalça çıkıklığı operasyonlarıdır" diye konuştu.

Ailesinin bebekliğinde rahatsızlığını fark etmediğini vurgulayan Kulaç, "Yürürken aksayarak yürüyorum ama canım istediğinde top bile oynuyorum. Son dönemde bileklerimde ve dizlerimde çekilmez ağrılar oluşmaya başladı. Uzun süre ayakta kalamıyordum. Şifa için ameliyat olmaya karar verdim. Hocama beni tedavi ettiği için minnettarım" dedi.