Kemalpaşa’da Akalan Göletinin ihalesi yapıldı

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun, İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan çiftçilere vaad ettiği Akalan Göleti projesinde inşa süreci başlıyor.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, Akalan Göleti ihalesinin yapıldığını bildirdi. Başkan Uğurlu, projenin herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde 700 iş günü içerisinde tamamlanacağını belirterek, "Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Sayın Veysel Eroğlu’nun Kemalpaşalılara vaad ettiği Akalan Göleti projesinin inşaat ihalesi yapıldı. Süreç normal seyrinde giderse önce kazanan firma ile sözleşme imzalanacak daha sonra da Akalan Göleti Projesi’ne ilk kazma vurulacak. Proje 700 iş günü içinde bitirilecek" dedi.

Uğurlu şöyle devam etti:

"Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilecek göletin gövde yüksekliği talvegden 39.7 metre olacak. Cumalı, Yeşilköy ve Gökyaka mahalleleri sınırları içinde kalan 950 dekar tarım arazisini sulayacak Akalan Göleti bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacak. 2017 rakamlarıyla dekar başı 1.327 net gelir artışı sağlayacak proje; ekonomiye ise her yıl 8 milyon 945 bin liralık ek katkı sağlayacak."