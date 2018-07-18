İşçiler akın akın hastaneye gidiyor, sayı artıyor

İzmir’in Aliağa ilçesindeki Star Rafinerisinde görev yapan 250’ye yakın işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvururken, hastaneler işçilerin akınına uğradı.

İzmir’in Aliağa ilçesindeki Star Rafinerisinde görev yapan 250’ye yakın işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvururken, hastaneler işçilerin akınına uğradı.

Edinilen bilgiye göre, Star Rafinerisinde çalışan işçiler, akşam yemeğinde tavuk yedi. İşçiler bir müddet sonrada karın ağrısı, bulantı, kusma şikayetiyle rafinerinin revirine başvurdu. İşçilerin gece saat 03.00 sıralarında ise şikayetleri artınca işçiler, Aliağa Devlet Hastanesi ve Menemen Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle şu ana kadar hastaneye başvuran işçi sayısının 250’yi aştığı öğrenildi. Konu hakkında ise herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Hastane işçilerin akınına uğradı

Yemeklerden alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Aliağa Devlet Hastanesi ve Menemen Devlet Hastanesi, adeta zehirlenen işçilerin akınına uğradı. Zehirlenen işçilere serum takılırken, işçilerin hastanedeki tedavileri sürüyor. Bazı işçiler ise yorgunluk ve halsizlik nedeniyle acil servis önünde uzandı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edilirken, savcılığın konu hakkındaki geniş çaplı tahkikatı sürüyor.