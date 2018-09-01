Foça’daki petrol kirliliğinde bakanlık yetkilileri olay yerinde

Foça’da kaynağı henüz belirlenemeyen petrol sızıntısı temizleme çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla başlarken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Foça’da kaynağı henüz belirlenemeyen petrol sızıntısı temizleme çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla başlarken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

İzmir’in Foça ilçesi Gencelli ve Cumhuriyet Mahallesi sınırları içinde kalan denizde kaynağı belirlenemeyen ağır bir yakıt sızıntısı meydana gelmişti. Sızıntı nedeniyle bazı bölgelerde gözle görülür bir kirlilik oluşurken, çok sayıda uzman ekip de sevk edilmişti.

Lisanslı şirketlerin temizleme çalışmaları sürerken, olay yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığından görevlilerde gelerek incelemelerde bulunarak, şirket yetkililerinden bilgi aldı.

2 bin 500 metrelik sahil şeridi zarar gördü

Öte yandan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden konuya ilişkin açıklama yapılmıştı. Açıklamada, denizden kirlilik gelmeye devam ettiği için dökülen fuel oil miktarına ilişkin net bir tespit yapılmadığı, kirliliğin 2 bin 500 metrelik bir sahil şeridine zarar verdiği ifade edildi.

Belediye ekipleri de destek için takviye edilecek

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aliağa Liman Başkanlığı, Foça Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Foça Kaymakamlığı ile koordinasyon halinde sürdürüldüğü belirtilirken, bugün de Aliağa ve Foça Belediyeleri ekiplerinin de çalışmalara destek vereceği kaydedildi.

Tespit için helikopterler de havalandı

Temizleme sonucu oluşan atıkların, lisanslı araçlarla lisanslı bertaraf tesislerine yönlendirileceğinin de yer aldığı açıklamada, “Diğer yandan kirliliğin hangi sebeple oluştuğu ve kirleten bilinmemekle beraber, kirletenin tespiti için bölgede bulunan gemiler, hareket eden gemiler ve ihtimal dahilindeki kıyı tesislerinin yakıt/slaç tanklarından parmak izi amacıyla numuneler alınmaktadır. Kirliliğin boyutunun ve geldiği yerin belirlenebilmesi amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter ile keşif uçuşları yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri de yer aldı.