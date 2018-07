"Birçok kişi hepatit B veya C virüsü taşıdığının farkında değil"

28 Temmuz Dünya Hepatit Farkındalık Günü‘nde hepatit hastalığına dikkat çeken Doç. Dr. Selma Tosun, birçok kişinin hepatit B ya da C virüsünü taşıdığının farkında olmadığını belirterek, düzenli olarak kontrol yaptırılması gerektiğini, hastalığın ilerlemesi halinde sonuçların karaciğer kanserine kadar vardığını belirtti.

Bu yıl "Kayıp Milyonlar" sloganı ile yola çıkan Dünya Sağlık Örgütü’nün, hepatit B mikrobu ile mücadelesi hakkında İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde konferans düzenlendi. İki gün süren konferansta sağlık çalışanları ve vatandaşlara bilgi veren Doç. Dr. Selma Tosun "Çoğu kişi hepatit hastalığına yakalandığını evlenmek üzere tetkik yaptırırken, gebe olup olmadığını test ederken, kan bağışı yapmaya giderken ya da herhangi bir ameliyat öncesi yaptırdığı kontrollerde öğreniyor" dedi.

"Karaciğer kanserine yol açıyor"

Hepatit mikrobunu taşıyan her kişinin, kendinden sonra gelen kişiye de bu virüsü bulaştırdığını vurgulayan Doç. Dr. Tosun "Bu hastalık daha fazla yayılmadan farkına varılması gerekiyor. Ülkemizde C mikrobundan çok, B mikrobu daha yaygındır. Ailenizde bir kişide bile olsa hepatit B hastalığı ya da hepatit C hastalığı varsa mutlaka ve mutlaka bir enfeksiyon hastalıkları uzmanına gidin. Önemsemezsek kişiler siroz hastası, kanser hastası olup hayatlarını yitiriyorlar" diye konuştu.

"Anneden de çocuğa geçiyor"

Virüsün vücuda girdikten sonra kişinin bağışıklık sistemini çökerttiğini, kişinin dirençli olmaması durumunda karaciğer kanserine yol açabildiğinin altını çizen Tosun şunları söyledi:

"Cinsel ilişki yoluyla hepatit B hastalığı büyük ölçüde bulaşabiliyor ya da herhangi bir nedenden dolayı elinde bir kesik, sıyrık, yaralanma olduğunda yani kan yoluyla birtakım sıvılarda hepatit virüsü bulaşabiliyor. Bunlar olduğundan dolayı anneden bebeğe geçiş ülkemizde çok fazla, annenizde bu hastalık varsa size geçmiştir, sizde varsa o zaman öbür kardeşlerinizde de olabilir. Bu virüsler ileriki zamanlarda bizim karşımıza kanser, siroz gibi hastalıklarla geliyor. Oysa erken teşhis olsa tedavilerini kolayca yapabiliyoruz. Aynı şekilde çocuklarına da aşı yaptırabilirler."

Hepatit mikrobuna karşı alınacak en önemli şeylerden birinin erken teşhis olduğunu vurgulayan Tosun, kişilerin mutlaka hepatit testi yaptırması gerektiğini ifade etti.

"Devlet, hepatit tedavisi için daima yanınızda"

Devletin, hepatit hastalığına karşı önlem aldığını, özel veya devlet hastanesi olsun tedavi için bütün imkanları ile yardımcı olduğunu belirten Selma Tosun, "Sağlık politikası gereğince 1998 yılından beri Sağlık Bakanlığının talimatı ile her kişiye, herhangi bir zamanda doğum yapmış olabilir hiç önemli değil, hepatit aşılarını yapıyoruz. Fakat şöyle bir şey de var annesi, babası hepatit hastası olan bireylerin çocuklarına aşı tek başına yeterli olmuyor, bu yüzden çocukları küçük yaşta da olsa, büyük yaşta da olsa mutlaka kontrol yaptırsınlar. Bu tedavileri yaptırırken gelecek neslin, çocuklarınızın hayatını kurtarıyorsunuz" dedi.

"Hepatit virüsünün farkında olun"

Herkesin, hepatit hastalığına yakalanabileceğini vurgulayan Selma Tosun "Kaybolmuş milyonlar dediğimiz kişiler bizim ülkemizde epeyce fazla, hepatit B ya da C olduğunu bilmeyen birçok kişi var. Acaba bende hepatit hastası mıyım diyenler lütfen gidip kontrollerini yaptırıp, kaybolmuş milyonların arasına girmesinler" ifadelerini kaydetti.