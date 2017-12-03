Başkan Uğurlu, AK Partili Koca’yı ağırladı

AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ’Yerel Yönetimler İstişare Toplantısına’ katılmak üzere İzmir’e gelen AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Salih Koca, Kemalpaşa Belediyesi’ni ziyaret etti.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ’Yerel Yönetimler İstişare Toplantısına’ katılmak üzere İzmir’e gelen AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Salih Koca, Kemalpaşa Belediyesi’ni ziyaret etti.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Salih Koca’yı ağırladı. AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya katıldıktan sonra Kemalpaşa Belediyesi’ni ziyarete gelen Koca’yı Belediye Başkanı Arif Uğurlu, Başkan Yardımcıları, AK Parti İlçe Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve personeller karşıladı.

Karşılamanın ardından belediyenin girişinde bulunan projelerin maketlerini gezdiren Belediye Başkanı Arif Uğurlu, maketleri bulunan projelerin tamamlanıp halkın hizmetine sunulduğunu vurguladı. 2014 yılından buyana yaptıkları çalışmalarla ilgili brifing sunan Başkan Uğurlu, "Gece-gündüz demeden ’çalışınca olur’ anlayışı ile çalıştık ve ’hayal görüyorlar’ dedikleri birçok projeyi hayata geçirdik" dedi.

Eski belde ve köyler olan yeni mahallelere yapılan yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Uğurlu, "Mahallelerimize spor kompleksleri, modern düğün salonları, çocuklarımız için oyun alanları ve parklar, mahalle meydanları yapımı ve meydan düzenlemesi, kapalı pazar yeri, üretim yollarının onarımı, mahalle içi parke taşı çalışması gibi birçok çalışma yaptık. İlçe merkezimize 200 Bin metrekare renkli parke taşı yapımı için ihale yaptık. ardından İZSU tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmalarımıza kısa bir ara verdik. İZSU tarafından biten sokaklarda şuan bile çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Şubat ayına kadar yollarla ilgili hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Göreve başladığımız da araç filomuzun yaş ortalaması yaklaşık olarak 40’dı. Göreve gelir gelmez yaklaşık olarak 5 Milyon TL’ye araç filomuzu yeniledik. Ulucak, Bağyurdu, Ören ve Halilbeyli mahallelerimize meydan yaptık" ifadelerini kullandı.

“Kemalpaşa’yı bir bütün olarak ele alıyoruz”

İlçe merkezine kapalı ve olimpik yüzme havuzu ile kına konağı olarak kullanılacak olan çok muntazam bir eser kazandırdıklarını vurgulayan Uğurlu, "Bunun yanı sıra Armutlu ve Bağyurdu mahallelerimize de sosyal yaşam kompleksi adı altında açık havuz, havuzbaşı düğün salonu ve aile çay bahçesi olarak kullanılacak olan projelerimizin inşaatlarının yüzde 80’lik kısmı tamamlandı. Kısaca bir şey yaparken, sadece merkezi yada mahalleleri göz önünde bulundurmuyoruz. Kemalpaşa’mızı bir bütün olarak ela alıyoruz" şeklinde konuştu.

’En büyük sosyal marketi Kemalpaşa’ya kazandırdık”

Nüfusa göre Türkiye’nin en büyük sosyal marketini Kemalpaşa’ya yaptıklarını hatırlatan Uğurlu, şunları söyledi:

"Yaklaşık olarak 18 aydan beri faaliyette olan sosyal marketimizden her ay bin 500 aile kendilerine verdiğimiz özel kartla gelip alışverişini yapıp ihtiyaçlarını gideriyorlar. Çocuklarımız için Bilgievleri inşa ettik. Öğretmenlerimiz aracılığı ile çocuklarımızın temel derslerine yardımcı olmak, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımlarını sağlamak, el becerilerini geliştirmek için programlar yapıyoruz. Allah’a hamdolsun, 3,5 yılda çok ciddi bir borç ödedik ve iddia ediyoruz ki İzmir’de en yatırımcı belediye biziz. Söz verip yerine getirmediğimiz bir projemiz yoktur. Tam aksine söz vermediğimiz halde yaptığımız birçok hizmet vardır."

Konuşmasının son bölümünde 15 Temmuz’da yaşananlara ve Kemalpaşa Belediyesi olarak 15 Temmuz’da 27 gün boyunca meydanlarda yaşananlara değinen Başkan Arif Uğurlu, "Biz Cumhurbaşkanımızın bedenine değil, omuzlarında taşıdığı o mukaddes davaya ram olmuşuz. Cenab-ı Allah’ta bizi bu mukaddes dava yolundan ayırmasın" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Salih Koca ise Kemalpaşa’ya çok ciddi hizmetler yapıldığını belirterek, AK Partili belediyelerin hizmet noktasında özverili bir şekilde çalıştıklarını vurguladı.