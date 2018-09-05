Tuzla Belediyesi okulları yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlıyor

Tuzla Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okulları temizliyor.

Tuzla Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okulları temizliyor. Tuzla Belediyesi, ibadethanelerin ıslak zemin temizliğinde kullandığı ozonlu-buharlı yüksek basınçlı temizlik araçları ile okulların tuvalet temizliğini de yapıyor.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın “Eğitim Kenti Tuzla” vizyonuyla 4 bini aşkın öğretmenin yaklaşık 50 bin öğrenciye eğitim verdiği 69 okulda her yıl olduğu gibi bu yıl da temizlik yapıyor. Yarı yıl ve yaz tatilinde resmi anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde 580 bin metrekare temizlik yapan Tuzla Belediyesi, bu yıl bir ilki de gerçekleştiriyor. Tuzla Belediyesi’nin ibadethanelerin ıslak zemin temizliğinde kullandığı molekül parçalayıcı özelliğe sahip ozonlu-buharlı yüksek basınçlı temizlik aracı, okulların tuvalet temizliğinde de kullanılmaya başlandı.

Temiz ve sağlıklı bir ortamda eğitim

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, temizlik hizmetlerinin yanı sıra sosyoekonomik durumu zayıf 30 okulda 30 temizlik personelinin de görevlendirildiğini belirtti. Başkan Yazıcı, “Okullarımızın açılmasına sayılı günler kaldı. Tuzla Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da okullarımızın dersliklerini, bina içlerinde tüm ortak kullanım alanlarını temizliyoruz. Hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerin temiz ve sağlıklı bir ortamda eğitimini sürdürmesini amaçlıyoruz” dedi.