Trabzon’da altın kemer için dövüşecekler

Dünyanın dev kulüpleri arasında yer alan EC BOXING’in düzenleyeceği Trabzondaki dev boks galasına sayılı günler kala, boksörlerin heyecanları tavan yaptı.

Dünyanın dev kulüpleri arasında yer alan EC BOXING’in düzenleyeceği Trabzondaki dev boks galasına sayılı günler kala, boksörlerin heyecanları tavan yaptı. Aylardır ağır antrenmanlarla maçlara hazırlanan sporcular, altın kemerleri bellerine takmak için canlarını dişlerine takacak. Dişe diş mücadelelerin sergileneceği gala, birbirinden heyecanlı maçlara sahne olacak.

Trabzon’da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda yapılacak olan dev boks maçları için geri sayım başladı. Ülkemizde düzenlenmiş olan en büyük galalardan birisi olmaya aday boks galasında, dünya devleri ringe çıkacak. Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, Avrupa Şampiyonlarımız Fatih Keleş ve Ali Eren Demirezen, hızlı bir yükselişe geçen Hüseyin Cinkara, Alman Mario Daser ile ülkemizin yetiştirdiği genç boksörlerden Tarık Sözer ve Seyda Keser dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen birbirinden başarılı boksörlere karşı altın kemer mücadelesi yapacak. Galanın organizatörü ve EC BOXING Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, bu karşılaşmaların ülkemizin tanıtımına büyük katkılar sağlayacağını belirterek, "Başta Alman televizyon kanalları olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinden televizyon kanalları ülkemizden canlı yayın yaparak, hem Trabzon’un hem de ülkemizin tanıtımını yapacaklar" şeklinde konuştu.

Bülent Başer: "Bu maçlar kaçmaz"

EC BOXING’in başantrenörü Bülent Başer, maçlara çok iyi hazırlandıklarını ve altın kemerleri kazanacaklarını belirterek, "Öncelikle çok özel bir günde ringe çıkmak bizleri ziyadesiyle mutlu etti. 19 Mayıs, ülkemiz için özel bir gün ve bugünün dünyaya tanıtımını yaparak, dünya gençliğine armağan edilen ilk gençlik bayramını kutlayacağız aynı gecede. Bu da bizleri çok mutlu ediyor" dedi.

Galanın Türkiye temsilciliğini üstlenen ünlü boks adamlarımızdan Nazım Dalkıran, birbirinden çekişmeli maçlara imza atacaklarını ifade ederek, "Tüm boksseverleri bu önemli galada görmek istiyoruz. Bunun tekrarı yok ve böylesine dünya çapında boksörlerin maçları kaçmaz" diye konuştu.

EC BOXING Basın Danışmanı Vedat Alyaz ise, biletlerin satışa çıktığını vurgulayarak, "Trabzon’da bulunan ANT merkez ve meydan şubelerinden bilet temin edilebilir. Ayrıca maç gecesi Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu gişelerinden de temin edilebilir. Karşılaşmalar dünyanın birçok TV kanalının yanı sıra ülkemizde de canlı olarak yayınlanacak" şeklinde konuştu.