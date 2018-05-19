Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 5 - Demir Grup Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor’u ağırladı. Mücadele siyah-beyazlı ekibin 5-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakika ceza sahası dışında topla buluşan Talisca’nın plase vuruşu rakibe çarparak kornere gitti.
50. dakikada Oğuzhan’ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ali Şaşal güçlükle kornere çeldi.
51. dakikada Beşiktaş korneri sağ kanattan Talisca ile kullandı. Topa kale önünde iyi yükselen Larin’in kafa vuruşu ağalarla buluştu. 2-0
53. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Emre’nin sert şutunu kaleci Fabricio güçlükle çıkardı.
54. dakikada ceza sahası içinde ortalanan topu Beşiktaş defansı uzaklaştıramadı. Robinho’nun şutunu Vida çizgide çıkardı. Dönen topu Hakan Arslan tamamladı. 2-1
74. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Larin’in plase vuruşu ağalarla buluştu. 3-1
77. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Talisca’nın vuruşu Larin’e çarparak ağalarla buluştu. 4-1
86. dakikada Talisca’nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Babel’in vuruşu uzak direkte ağalarla buluştu. 5-1
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Bülent Yıldırım, İsmail Şencan, Asım Yusuf Öz,
Beşiktaş: Fabri, Adriano, Babel, Oğuzhan (Fatih dk. 80), Medel, Lens (Mustafa Pektemek dk. 64), Tolgay, Necip, Vida, Talisca, Larin (Gökhan Töre dk. 82 ?)
Yedekler: Tolga, Utku, Vagner Love, Alpay
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Kone (Bifouma dk. 62), Auremir, Boye, Rybalka (Mert Hakan dk. 79), Hakan Arslan, Emre, Ziya, Robinho (Muhammet dk. 75), Medjani, Ndinga
Yedekler: Sergio Rochet, Tolgahan, İbrahim, Hakan
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Goller: Talisca (dk. 30), Larin (dk. 50, 74 ve 77), Babel (dk. 85) (Beşiktaş), Hakan (dk. 54) (Demir Grup Sivasspor)
Kırmızı Kart: Ndinga (dk. 66) (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Larin, Medel, Vida (Beşiktaş), Robinho, Emre, Ndinga (Demir Grup Sivasspor)