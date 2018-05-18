Muharrem İnce Avcılar’da iftarda vatandaşlarla bir araya geldi

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Türkiye’de birçok şeyi başarmanın mümkün olduğunu ifade ederek, “Helva yapmak için un da var şeker de sadece bir ustaya ihtiyacı var.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Türkiye’de birçok şeyi başarmanın mümkün olduğunu ifade ederek, “Helva yapmak için un da var şeker de sadece bir ustaya ihtiyacı var. Allah’ın izni milletin isteğiyle 24 Haziran’da un varsa şeker varsa iyi ve yeni bir usta da gelecek” dedi.

Ramazan ayının 3’üncü gününde yaklaşık 10 bin vatandaş oruçlarını Avcılar Belediyesi’nin düzenlediği iftarla açtı. Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yanındaki alanda gerçekleştirilen İftara CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ile binlerce vatandaş katıldı. İftarda vatandaşlar İnce’ye yoğun ilgi gösterdi. İftar programı Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlarken ezanın okunmasıyla kardeşlik sofralarında buluşan vatandaşlar hep birlikte dualar eşliğinde oruçlarını açtı. Ardından İnce, alanda bulunan vatandaşlara seslenerek Türkiye’nin yeni bir ustaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

“24 Haziran’da un varsa şeker varsa iyi ve yeni bir usta da gelecek”

İftar sofralarında siyaset yapmayacağını dile getiren CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Kimse benden iftar sofralarında siyaset yapmamı beklemesin. İftar programlarında siyasetin o sert, acımasız tartışmalarını burada yapmamı bekleyenler yanılır. İftar sofralarını iftira, tartışma ortamına dönüştürmemek lazım. İftar sofraları huzurdur, berekettir. Türkiye’nin bir büyük buluşmaya, uzlaşmaya ihtiyacı var. Türkiye önümüzde dönemde barışmalıdır, kenetlenmelidir. Bunu başarmalıyız, pek çok gencimiz bu ülkenin akıllı insanları ülkemizi terk ediyor geleceğe güvenle bakamıyor. Önce bu beyin göçünü durdurmamız, emeklilerimizi daha iyi yaşatmamız lazım. Çocuklarımıza daha iyi bir eğitim vermemiz lazım. Bütün bunları başarabiliriz, Ekonomimizi büyütmemiz, yoksulluğu yok etmemiz lazım, yasakları kaldırmamız lazım. Ekonomideki büyümeyi gerçekleştirdikten sonra gelir dağılımındaki adaletsizliği düzeltmeye ihtiyacımız var. Bir barışacağız, iki büyüyeceğiz 3 bölüşeceğiz. 3 buçuk tarafı denizlerle çevrili bu ülkede Avrupa’nın en genç nüfusu var. Madenlerimiz, ovalarımız var her şey mümkün. Helva yapmak için un da var şeker de sadece bir ustaya ihtiyacı var. Allah’ın izni milletin isteğiyle 24 Haziran’da un varsa şeker varsa iyi ve yeni bir usta da gelecek” dedi.

“Milletin adayı, evladı bugün Avcılar’ımızda bizlerle beraber”

Ramazan ayının bereketli bir ay olduğunu ifade ederek herkesin huzur ve mutluluk içinde bir ay geçirmesini temenni eden Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ise, “Bolluk beraberlik içinde karşıladığımız Ramazan’ın ülkemiz için dünya için mutluluk getirmesini diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Milletin Adayı Muharrem İnce burada Avcılar’ımızı onurlandırdılar. Milletin adayı, evladı bugün Avcılar’ımızda bizlerle beraber” dedi.

İnce alanda vatandaşlara seslendikten sonra Samsun’a gideceğini söyleyerek alandan ayrıldı.