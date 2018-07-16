Mimar adayları, Japonya’da

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin Japonya’nın Mukogawa Üniversitesi ile birlikte düzenlediği kültürler arası mimarlık çalışması (ICSA-Inter-Cultural Study of Architecture) Yaz Okulu Programı başladı.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin Japonya’nın Mukogawa Üniversitesi ile birlikte düzenlediği kültürler arası mimarlık çalışması (ICSA-Inter-Cultural Study of Architecture) Yaz Okulu Programı başladı.

BAU ve Japonya’nın Mukogawa Üniversitesi’nin Mimarlık fakülteleri organizasyonu olan ICSA in JAPAN yaz okulu etkinliği bu yıl 9’uncu kez gerçekleşiyor. ICSA in JAPAN 2018 Yaz Okulu kapsamında Japonya’da çalışmalarını başarıyla sürdürerek eğitimlerine devam eden BAU Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencileri, farklı bir ülkede alışılagelmiş bir çalışma ortamının dışında yepyeni kurgular ve mimari kaygılar içerisinde, stüdyo ortamını yerinde deneyimledi. Japonya’daki ilk güne, Mukogawa Üniversitesi’nin Mimarlık Fakültesi’ni gezerek başlayan öğrenciler, üniversitenin Mimarlık Fakültesi Dekanı, Okazaki Sensei’yi ziyaret etti. Ardından öğrenciler, Mukogawa Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını ve Rektörü ziyaret ederek hediyelerini takdim etti. Mukogawa Üniversitesi eğitimcileri, BAU’lu öğrenciler için ‘Hoşgeldin Seremonisi’ düzenlenerek, stüdyo derslerine giriş yapıldı.

Kültürel farklılıkların mekansal yansımalarını inceliyorlar

Doç. Dr. Murat Dündar ve Dr. Öğr. Üyesi Belinda Torus organizatörlüğünde 9 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında devam edecek yaz okulunda, çalışmaların yanı sıra gezi ve sosyal etkinlikler de düzenleniyor. Japonya’da bulunulan öğrencilerin Japon kültürünü daha çabuk kavramalarını sağlayacak ortamlar da oluşturuluyor.

Öğrenciler, yaz okulu etkinliği kapsamında; Osaka, Kyoto, Kobe, Nara, Hiroşima ve Tokyo şehirlerine yapılan teknik geziler sayesinde bir yandan geleneksel Japon mimarisinin önemli örneklerine ziyaretler düzenliyor, diğer yandan dünyaca ünlü Japon mimarların tasarımlarını yerinde görme fırsatı yakalıyorlar. Japonya’da mimarlık eğitimi alan öğrenciler, bu program kapsamında mimarlık alanında tarihi öneme sahip yapı ve mekanları uzman kişiler eşliğinde ziyaret ederek kültürel farklılıkların mekansal yansımalarını inceleme olanağı da buluyor. Katılan öğrencilerin mesleki gelişiminde önemli bir yer tutan etkinlik, Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilere bilimsel ve kültürel alanda katkı sağlaması amaçlanıyor.