Maltepeli kadınların Boğaz keyfi

Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği ve 19 Temmuz’a kadar sürecek tekne turlarının ilki, Bağlarbaşı ve Zümrütevler’den bine yakın kadının katılımıyla başladı.

Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği ve 19 Temmuz’a kadar sürecek tekne turlarının ilki, Bağlarbaşı ve Zümrütevler’den bine yakın kadının katılımıyla başladı. Halaylar ve türkülerle Boğaz’ın keyfini çıkaran ve aralarında ilk kez Boğaz’ı gören kadınların da yer aldığı, adeta bir şenlik havasında geçen turda kadınlar, felekten bir gün çalarken, bol bol dans edip halay çekti. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Gezilerimizin bir tek amacı var. Aynı mahallede yaşayan komşularımızı, kardeşlerimizi, yılda bir defa da olsa bir araya getirmek, aynı teknede hayatı paylaşmayı, aynı teknenin tayfaları olmayı öğrenmek” dedi.

Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen Boğaz turları başladı. 19 Temmuz’a kadar sürecek tur, Bağlarbaşı ve Zümrütevler mahallelerinden bine yakın kadının katılımıyla start aldı. Çeşitli ikramlarda bulunulan etkinlikte, Boğaz’ı ilk kez gören kadınların mutluluğu gözlerinden okunurken, Tayfur-İlknur-Devrim üçlüsünün çalıp söylediği hareketli parçalarla kadınlar bol bol halay çekti. Felekten bir gün çalan kadınlar, batık ada Vordonisi, Kız Kulesi, Haydarpaşa, Beylerbeyi, Çırağan ve Dolmabahçe saraylarını da yakından görerek, bol bol fotoğraf çektirdi.

“Önünüzde saygıyla eğiliyorum”

Şenlik havasında geçen tur öncesi konuşan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Hepinizi yürekten gelen bir sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum, hoş geldiniz. 3 yıl peş peşe yaptığımız tekne turlarının bugün dördüncüsünü yapacağız. Kiminle başlıyoruz? Bağlarbaşı ile. Adı üzerinde Bağlarbaşı. Niye Bağlarbaşı? Sadece bağların başı değil, başların da bağı. Yani bereketin fışkırdığı toprakların üzerinde yaşıyorsunuz. Maltepe’nin tarihi çok eskilere gider, İslamiyet’in doğuşundan 150-200 sene sonraya kadar Bizans izlerini taşır Maltepe. Yani Maltepe’nin 20-30 yıllık değil, en az 1250 yıllık tarihi var. Türkler Anadolu’ya 1071 yılında geliyor. Türkler Anadolu’ya gelmeden Maltepe’de hayat varmış. O nedenle yaşadığımız toprakların kıymetini çok iyi bilmemiz lazım. Nasıl ki biz sizin kıymetinizi biliyoruz, yılda bir defa olsa da teknede buluşuyoruz işte bu bizlere verdiğiniz katkı, eğitim ve bizlere hayatı öğrettiğinizden ötürüdür. Aslında hepsi sizlerden öğrendiğimiz şeylerdir. Tüm erkekler adına bir kez daha sizlerin önünde saygıyla eğiliyorum” dedi.

“Aynı teknenin tayfalarıyız”

Konuşmasında farklı kültürlerle Türk kültürünü de mukayese eden ve kültürün zengin özelliklerini ortaya koyan Kılıç, şunları söyledi: “Gezilerimizin bir tek amacı var. Aynı mahallede yaşayan komşularımızı, kardeşlerimizi, yılda bir defa da olsa bir araya getirmek, aynı teknede hayatı paylaşmayı, aynı teknenin tayfaları olmayı öğrenmek. Bazen birbirimize küsüyoruz, bazen kavga ediyoruz. Değer mi? Hayat çok kısa. O nedenle birbirimizin gönlünü kırmayacağız. Komşuluk hakkı var. Ev alma, komşu al demişler. Komşusu açken tok yatanlardan olmayalım. Komşuluk hakkı böyle bir şeydir. Sizin sofranız kimi zaman bol olur ki, komşunuzla paylaşıyorsunuz. Hayat, insanlığın bittiği yerde bitiyor. Sizler doğurgansınız, can veriyorsunuz, sizlerden öğreneceğimiz çok şey var. Ne olursunuz geri adım atmayın, hayatı sizler şekillendirin.”

Son olarak belediyenin “Aile Sigortası”, “Cevizli Şehir Parkı”, “Kadın Girişimcilik Mutfağı”, “Üreten Engelliler Merkezi”, “Yaşar Kemal Kültür Merkezi”, “Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti” ve “Küçükyalı Tıp Merkezi” gibi önemli projelerinden de bahseden Kılıç, İstanbul’un 39 ilçesi arasında 4’cü sırada olduğunu ve BM’nin araştırmasına göre de Maltepe’nin Türkiye genelindeki ilk 10 ilçe arasında olduğunu belirtti. Kılıç daha sonra kadınların elini tek tek sıkarak, sorunlarını dinledi ve onlarla fotoğraf çektirdi. Tur sonrası kadınlara Maltepe Belediyesi’nin 4 yıllık hizmetlerini anlatan kitapçık dağıtıldı.