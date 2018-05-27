İstanbul’da yağmur etkili oluyor

Meteorolojinin günler öncesinden uyardığı yağmur sabah saatlerinde etkili olmaya başladı.

Meteorolojinin günler öncesinden uyardığı yağmur sabah saatlerinde etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün daha önceden bildirdiği yağmur sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da aralıklarla yağmur yağmaya başladı. Zaman zaman şiddetini arttıran yağmur nedeniyle bazı rögar kapakları tıkandı. Tıkanan kapaklar nedeniyle biriken yağmur suları yollarda su birikintisi oluşturdu. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıklı yakalanırken bazı vatandaşlar da yağmura hazırlıksız yakalandı.