Feriköy Kent Parkı için yıkımlar başladı

İBB tarafından Şişli Feriköy’de yaklaşık 20 bin metrekarelik alan üzerine yapılacak Kent Parkı için arazide bulunan İSKİ’ye ait boş binaların yıkımı düzenlenen törenle gerçekleşti.

İBB tarafından Şişli Feriköy’de yaklaşık 20 bin metrekarelik alan üzerine yapılacak Kent Parkı için arazide bulunan İSKİ’ye ait boş binaların yıkımı düzenlenen törenle gerçekleşti. İBB Başkanı Mevlüt Uysal binaların yıkımını başlatırken, binaların yıkımı ve Kent Park’ın yapılacağı alan havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Feriköy’de İSKİ’ye ait boş binaların da olduğu yaklaşık 20 bin metrekarelik alana Kent Park yapılacak. Kent Park yapımı için binaların yıkılması bugün gerçekleşen törenle başladı. Törene İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal bir de müjde verdi. Uysal, İSKİ binalarının kaldırıldığını söyleyerek, "20 bin metrekarelik alanda mevcut İSKİ binalarımızı kaldırıp yeşil alan yapıyoruz. Buradan bir de müjde veriyorum. Bir köşeye 2 bin metrekaresine okul sözü veriyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından kepçenin yıkıma başlaması ile tören devam etti.

Yapılacak olan Feriköy Kent Parkı için 10 bin metrekarelik çim ekilecek. Parkın içerisinde yürüyüş parkurları, sağlık merkezi, süs havuzları ve bin metrekarelik etkinlik alanı olacak. Çocuklar için parkta tamamen ahşap malzemeden yapılan çocuk oyun alanları olacak. Park yapımı için alana 380 ağaç daha dikilecek. Ağaçların 159’u çınar, 141’i fıstık çamı, 49’u aşılı ıhlamur, 15’i kırmızı yapraklı süs eriği, 10’u şeker akçaağacı ve 6’sı kırmızı çınar yapraklı akçaağaç olacak.

Öte yandan yıkım çalışmaları ve Kent Park’ın yapılacağı alan havadan görüntülendi.