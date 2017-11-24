CHP Genel Başkanı, ‘‘Öğretmenlere özel bir yasa çıkartmalıyız’’

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Öğretmenler Günü’nde, Beylikdüzü’nde üç okulun açılış törenine katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Öğretmenler Günü’nde, Beylikdüzü’nde üç okulun açılış törenine katıldı. Açılış töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, “Öğretmenlerimiz için bağımsız bir meslek yasası çıkartmalıyız’ dedi.

İlçede tamamladığı 3 farklı eğitim kurumunu, Milli Eğitim Bakanlığı’na kazandıran Beylikdüzü Belediyesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla, Cevat Güleç Ortaokulu’nda resmi açılış töreni gerçekleştirdi. İlçede bulunan, Şehit Ömer Halisdemir Özel Eğitim Okulu, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve Cevat Güleç Ortaokulu hizmete girdi. Cevat Güleç Ortaokulu’nda gerçekleştirilen resmi açılış törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra , CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ,Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur, ilçe temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

‘‘Öğretmenler için bağımsız bir yasa çıkartmalıyız’’

Okulların resmi açılış töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Geçen yıl Ekim ayında burada temel attık, şimdi okulumuzu açıyoruz. Daha doğrusu eğitime açıldı resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda hem bağışçı aileye hem de Belediye Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Eğer diğer siyasetçilerde bizim gibi düşünüyor ise tüm öğretmenleri el üstünde tutan bir Türkiye’yi tüm dünyaya duyuracağız. Eğer öğretmen hepimizin ortak faktörü ise, din, dil, inanç ne olursa olsun hepimizin ortak öznesi ise bu ortak özneye uygun bir yasa çıkartmak gerek. Yani öğretmenler meslek yasasının çıkması gerek. Devlet memurlarından bunu çıkartmalıyız ve öğretmenler için bağımsız bir yasa çıkartmalıyız. Öğretmenlik mesleğini diğerlerinden ayrı tutmalıyız, doktoru yetiştiren öğretmen, avukatı yetiştiren öğretmen, mimarı, mühendisi, esnafı ve sanayiciyi yetiştiren öğretmen. Bunun için öğretmenler için özel bir yasa çıkarmalıyız. Bu konuda söz veriyorum, eğer böyle bir yasa gelirse biz evet diyeceğiz’’ dedi.

Öğretmenlere özel yasa çıkarılması önerisinde bulunan Kılıçdaroğlu, ‘‘Özel bir yasa çıkaracağız ve öğretmenlerimize istisnasız yoksulluk sınırının üstünde aylık verelim. Gelin hep birlikte buna evet diyelim emin olun parlamentoda kimse buna hayır demez. Toplumun hiçbir kesimi öğretmene aylık verilmesine karşı çıkmaz. Ayrıca öğretmene kesinlikle 3 bin 600 tl ek gösterge hakkı da verelim. Her 24 Kasımda öğretmenlerle bir araya geliriz okulları ziyaret ederiz ama bugün bir de öğretmenlere ek maaş ikramiye de verelim. 80 milyonluk bir toplum öğretmenine bir maaş ikramiye veremeyecek mi, verelim. Öğretmenler bizim çocuklarımızla bizden fazla ilgileniyor, onları çağdaş uygarlığa hazırlıyor, onun için bunu da yapalım. Okulların açık olduğu dönemlerde toplu taşımadan da kesinlikle ücret almayarak sınırsız internet erişimi sağlayalım. Bütün bu anlatımlar sözde kalmamalı, öğretmenlerin sendikaları var siyaset kurumlarının üzerine bu konu hakkında baskı kursunlar’’ diye konuştu.

"Üç okulumuzu Milli Eğitim Bakanlığına teslim etmiş olmanın onurunu yaşıyoruz" diyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Cevat Güleç bu ilçedeki örnek iş adamlarından biridir kendini sevgi ve rahmetle anıyoruz. Onun ismini taşıyan bu okulun oluşmasını sağlayan özenle yürüttüğümüz işbirliğimizden dolayı oğlu Serkan Güleç’e teşekkür ederim. İçten ve eğitime katkı sağlamak için yürüttüğümüz bu işbirliğimizi çok güzel bir şekilde noktaladık’’ ifadelerini kullandı.