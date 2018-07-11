Büyükçekmece sahilinde gerçeği aratmayan "boğulma" tatbikatı

Sıcak havaların etkili olmasıyla birlikte sahillerde yoğunluk artarken, cankurtaranlar da Büyükçekmece sahillerinde yaşanabilecek boğulma vakalarına karşı nöbet tutuyor.

Sıcak havaların etkili olmasıyla birlikte sahillerde yoğunluk artarken, cankurtaranlar da Büyükçekmece sahillerinde yaşanabilecek boğulma vakalarına karşı nöbet tutuyor. Ekiplerin, gerçekleştirdiği boğulma tatbikatı gerçeğini aratmazken denizde yaşanabilecek herhangi bir boğulma durumunda ne kadar hızlı hareket edildiği gözler önüne serildi.

İstanbul’da yazın yakıcı sıcaklarından bunalan vatandaşlar serinlemek için Büyükçekmece sahillerine akın etti. Büyükçekmece Belediyesi cankurtaran ekipleri de yoğunlaşan sahillerde denizde yaşanabilecek boğulma vakalarının ve can kayıplarının önüne geçmek için nöbet tutuyor. Bu kapsamda 18 kişilik cankurtaran ekibi vatandaşların yaşayabileceği herhangi bir olumsuz duruma karşı sahil bandında sürekli devriye geziyor.

Ekipler, olası bir boğulma durumuna karşı tatbikat gerçekleştirdi. Gerçeği aratmayan tatbikatta bir cankurtaran, denize atlayarak boğulma tehlikesi yaşayan kişiyi hemen suyun üzerine çıkarttı. Ardından can simidi verilen vatandaş, bota çıkarılarak suni teneffüs uygulandı. Nefes alması sağlanan kişinin yuttuğu su da çıkarıldı.

Boğulma tehlikesi yaşayan 155 vatandaş kurtarıldı

Ekipler, yaşanabilecek boğulma vakalarında ne kadar hızlı hareket ettiklerini de gözler önüne serdi. Sahilden dürbünle denizi tarayan cankurtaranlar, bot ve teknelerle devriye gezerken denizde güvenli alandan çıkan vatandaşları da kıyılara doğru yönlendirdi. Ekipler, 15 Haziran’dan bu yana 155 vatandaşın kurtarıldığını belirtti. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de ilçede yaşanan boğulma vakalarında Suriyelilerin oranının yüksek olduğunu söyledi.

"Boğulma vakalarının yüzde 99’u Suriyeli mülteciler"

Büyükçekmece sahilinde yaşanan boğulma vakalarının çoğunluğunu Suriyeli mültecilerin oluşturduğunu ifade eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Son birkaç yıldan beri hiç ölüm vakası olmadı. Ancak iki yıldan bu yana çok miktarda boğulma olayıyla karşı kaldık. Son 2 yıldan beri Suriyeli vatandaşlar cumartesi ve pazar günü denize girme ihtiyaçlarını Büyükçekmece’den karşılıyorlar. İnanılmaz bir kalabalık oluyor. Suriyeli mültecilerin Büyükçekmece sahillerine gelmeye başlamasından sonra Büyükçekmece halkımızın konforu kaçtı. Bizim kurallarımıza uydukları müddetçe gereken ilgi ve alakayı gösteririz. Kırmızı dubalar ’buradan ileri geçmeyin boğulursunuz’ demek. Bu dubaların tamamını kestiler, kendileri yüzme bilmedikleri için bunlarla yüzmeye çalıştılar ve yüzlerce boğulma vakasıyla karşı karşıya kaldık. Bu saate kadar 155 boğulma vakası oldu Büyükçekmece’de, tamamını kurtardık. Yüzde 99’u Suriyeli mülteciler. Büyükçekmece sahillerinde görev yapan cankurtaran ekibimizi geçen sene itibariyle 2 buçuk 3 katına çıkardık" dedi.

"3 kaptan, 15 cankurtaran olmak üzere 18 kişiyiz"

Ekip olarak boğulma vakası yaşanmaması için sürekli devriye attıklarını ve bu nedenle tatbikat gerçekleştirdiklerini dile getiren Büyükçekmece Belediyesi Cankurtaran Ekibi Amiri Yiğit Özbaş, "Saat 09.00 ve 19.00 arasında çalışma saatlerimiz, ama mesai saatleri dışında boğulma vakası olduğunda da acil bir şekilde müdahale ediyoruz. En çok boğulma vakaları bu can simidi, deniz yatakları, yüzme bilmeme, özellikle şamandıraları geçme nedeniyle kaynaklanıyor. 3 kaptan, 15 cankurtaran olmak üzere 18 kişiyiz. Botlarımız var, bir sürat motorumuz bir ana teknemiz var. Sürekli devriye halindeyiz, telsizlerle koordine halindeyiz. Özellikle denizdeki çukurların oraya yoğunlaşıyoruz. Emniyet şeritlerini geçmemelerini rica ediyoruz. 15 Haziran’da müdahaleye başladık, ölüm yaşanmadı şimdiye kadar" ifadelerini kaydetti.

"Memnunuz, güzel çalışıyorlar"

Sahilde görev alan cankurtaranların çok önemli olduğunu, gördükleri bir boğulma durumuna hemen müdahale ederek ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Erhan Arıoğlu, "Bugün ilk defa giriyoruz burada. Memnunuz, güzel çalışıyorlar, burada devamlı dolaşıyorlar. Bence iyi bir şey yapıyorlar" diye konuştu.