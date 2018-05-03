Büyükçekmece örnek sosyal ve spor tesislerine kavuşuyor

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyük Atatürk Parkı’nda inşasına devam edilen Mimaroba Mahallesi Büyük Atatürk Parkı Evlendirme Dairesi ve Spor Tesisi ile Sinanoba Kültür, Sanat ve Spor Merkezi’ni denetledi.

Büyükçekmecelilere önemli ayrıcalıklar sağlayan Büyükçekmece Belediyesi, modern sosyal tesislerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyük Atatürk Parkı’nda inşasına devam edilen Mimaroba Mahallesi Büyük Atatürk Parkı Evlendirme Dairesi ve Spor Tesisi ile Sinanoba Kültür, Sanat ve Spor Merkezi’ni denetledi. Yapım aşamasında sona yaklaşılan sosyal tesislerin her aşamasını denetleyen Akgün, bölgede bulunan vatandaşların taleplerini de göz önünde bulunduruyor. Büyükçekmece Belediyesi bir yandan ilçeye yeni ve modern sosyal yaşam merkezleri kazandırırken diğer yandan da mevcut sosyal tesisleri modernize ediyor.

Büyükçekmeceliler örnek sosyal tesislere kavuşacak

İstanbul’un yeşil alanları ve göletiyle fark oluşturan parklarından biri olan Büyük Atatürk parkı içerisinde yapımı devam eden Büyük Atatürk Parkı Evlendirme Dairesi ve Spor Tesisi tamamlandığında Büyükçekmeceliler farklı sosyal imkanlara kavuşacak. İki farklı hizmeti bir araya getiren tesisin bir tarafında modern bir evlendirme dairesi hizmet verecekken, spor tesisi kısmındaysa fitness salonu, üzeri kapalı ve açık basketbol sahası, üzeri kapalı ve açık tenis sahası, mini golf sahası, Kapalı spor salonu gibi pek çok farklı spor dalına hizmet verebilecek. Ayrıca tesislerin içerisinde kafeteryalar, bay ve bayan soyunma odaları, bebek bakım odası ve mescit de mevcut.

Sinanoba Mahallesi’ne eğitim, sanat ve spor merkezi

Sinanoba Mahallesi’nde bulunan tesis tamamlandığında eğitim ve sanat merkezi olarak hizmet verecek. İçerisinde derslikler, spor salonu, çok amaçlı salon, restoran, Büyükçekmecelilerin kültürel ve sanatsal faaliyetlerden faydalanabileceği Sinanoba Eğitim Sanat ve Spor Merkezi bu yıl hizmete girmeye hazırlanıyor.

"Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet veriyoruz"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 2018 yılının Spor ve Gençlik Yılı olarak ilan edildiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

“2018 yılının her yaştan Büyükçekmeceli için spor dolu bir yıl olmasını hedefliyoruz. Yapmakta olduğumuz tesislerin her birinde özel ve ücretsiz spor olanakları sağlayacağız. Şehrimizde eksikliği hissedilen evlendirme dairemizin yapımıysa büyük bir hızla devam ediyor. Büyük Atatürk Parkı hizmete girdiği günden beri içerisinde yer alacak projeleri vatandaşlarımızın isteklerini değerlendirerek ele aldık. Bu nedenle sosyal tesisimizin Büyüçekmecelilerin isteklerini karşılayabileceğinden kuşku duymuyoruz. Sinanoba Mahallesi içerisinde yer alan merkezimizde ise vatandaşlarımızın farklı alanlarda eğitim alabildikleri derslikler, spor salonu, çok amaçlı salon, restoran gibi pek çok farklı hizmet bulunacak. Sosyal belediyecilik anlayışıyla geliştirdiğimiz ve hayata geçirdiğimiz projeler sayesinde şehrimizde, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin artmasını sağlamak önceliğimizdir.’’