Büyükçekmece Belediyesi 2. Kitap Günleri başladı

Büyükçekmece Belediyesi’nin bu yıl 2’ncisini düzenlediği kitap günlerinin açılışı vatandaşların yoğun katılımıyla başladı.

Büyükçekmece Belediyesi’nin bu yıl 2’ncisini düzenlediği kitap günlerinin açılışı vatandaşların yoğun katılımıyla başladı. Açılış töreninde konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Ülkemiz üzerinde oynanan oyunları görmek için kitap okuyalım" dedi.

Büyükçekmece Belediyesi bu yıl 2.’sini düzenlediği "Büyükçekmece Belediyesi 2. Kitap Günleri" kitapseverlere kapılarını açtı. Başta gençler ve çocuklara olmak üzere her yaştan insana okumayı sevdirmeyi amaçlayan kitap günlerine, 31 yayınevi ve 3 sahaf katıldı. Türkiye’nin ünlü yazarları, Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası Önü’nde 8 gün boyunca sevenleri için kitaplarını imzalayacak, söyleşiler gerçekleştirecek. Açılış törenine Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de katıldı. Bu yıl ki kitap günlerinin onur konuğu ise Prof. Dr. Emre Kongar oldu.

Özellikle velilerin öğrencilerle birlikte güzel şeyler bulabileceğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmece Belediyesi 2. Kitap Günleri’ni bugün açtık. Emre Kongar hoca onur konuğumuz olarak şu anda kitaplarını imzalıyor. 1 Eylül-9 Eylül tarihleri arasında kitap günlerimiz kitapseverlerle buluşmaya devam edecek. Kitapseverler kendilerini Büyükçekmece yeni belediye binası önünde bütün kitapseverlerin katıldığı, TÜYAP’tan sonra bölgemizdeki 2. büyük kitap günlerinde aradıklarını bulacaklardır. Okulların açılma mevsimi olduğu için vatandaşımızın burada kitap günlerini özellikle öğrencilerle gezmesini tavsiye ediyorum. Güzel şeyler bulacaklarını tahmin ediyorum" dedi.

"Ülkemiz üzerinde oynanan oyunları görmek için kitap okuyalım"

Vatandaşları kitap okumaya davet eden Akgün, "3 bin 997 kitap okuyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün torunları olarak ona layık olmak istiyorsak kitap okuyacağız. Kitap okuyalım. Aydınlanalım. Dünyada oynanan oyunları, ülkemiz üzerinde oynanan oyunları görmek ve geleceğimize yön vermek için kitap okuyalım" dedi.

8 gün boyunca çocuklara ve yetişkinlere yönelik çeşitli kültürel etkinliklerin yanı sıra Trio Müzik, Salsa, Tango, Pandomim ve Jazz Gecesi etkinlikleri de kitap günlerine ayrı bir renk katacak. Kitapseverler 2. Kitap Günleri’ni 9 Eylül tarihine kadar ziyaret edebilecek.