Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli esnafla bir araya geldi

Avcılar Belediye Başkanı Dr.

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, İstanbul’un 1’inci derecede deprem bölgesinde olduğunu hatırlatırken, Yeşilkent Mahallesi için hazırladıkları imar planının bir türlü Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gündeme bile alınmamasından yakındı. Başkan Toprak Benli, söz konusu mahallede Tahtakale gibi kentsel dönüşüm yapılmak istendiğini kaydederek, “Avcılar’a imar planını vermemek suçtur, hukuki ve vicdani sorumluluğu vardır. Eğer bir deprem olursa, hiç kimse bunun hesabını veremez” dedi.

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, Zübeyde Hanım Nikah Sarayı’nda geleneksel olarak düzenlenen aylık ‘Esnaf Buluşması’nda bir grup esnaf ile bir araya geldi. Başkan Toprak Benli, esnafla sohbet ederken, ilçedeki 10 mahalleden 8’inin imar planlarının, plan notlarının yapılıp Avcılar Meclis’inden geçirildiğini ve İBB Meclis’ine gönderildiğini ancak gündeme hala alınmadığını söyledi. Ayrıca Yeşilkent ile Tahtakale’de İmar sorununun beklediğini de söyledi.Başkan Benli, "Tahtakale’de İmar Planı istiyor biz de halkımız ne istiyorsa onu istiyoruz her zaman onların yanında olacağız" dedi.

“Her şeye hayır muhalefeti’ olmaz" diyen Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli "İstanbul 1’inci derecede deprem bölgesinde, Avcılar; imarını bekliyor, hazırladığımız imar planı ile burada oturanlar otoparkını yapabilecek, yeşil alanını açabilecek. Buradaki nüfus, yoğunluğunu da arttırmıyor. Bizim yaptığımız planda; 20 yıl sonra yoğunluk sadece yüzde 25 artıyor. Bu kabul edilebilir iyi hesaplanmış bir veri. Kimseyi rahatsız etmeyen çok iyi bir plan. Ama orada bekliyor" dedi.

Yeşilkent’in 1/5000’lik planlarını hazırladıklarını söyleyen Avcılar Belediye Başkanı Dr . Handan Toprak Benli,"‘Siz bu planı çıkarın, varsa ilavesini de yapın yeterki meclisten çıkarın. Ben Yeşilkent’in bütün cadde ve sokaklarında size teşekkür yazacağım. Yeter ki insanımızın imar planlarını verin, biz zaten altlığını yaptık, size teslim ettik,1/1000 Planı da hazırladık, bekliyoruz. Ayrıca da Yeşilkent’in, Firuzköy’ün sahilini koruma amaçlı imar planı ile de Bathonea Aeropark yani ‘Bereketpark’ projesi de yaptık. Yeşilkent’in halkı hem plana kavuşacak, hem yerinden uzaklaşmayacak, borçlandırılmayacak, göç ettirilmeyecek hem kendilerine, hem de evlatlarına iş sahası açılacak. Ben, yapılması gereken her şeyi yaptım. Avcılar’a imar planını vermemenin Sorumluğu ağırdır. Bu sadece siyasi bir sorumluluk değil, mesleki değil, aynı zamanda vicdani sorumluluktur. Eğer bir deprem olursa, hiç kimse bunun hesabını veremez.” dedi.