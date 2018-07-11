Adnan Oktar’a vatandaşlardan tepki

İstanbul’da gözaltına alınan Adnan Oktar’a sağlık kontrolü çıkışında vatandaşlar tepki gösterdi.

İstanbul’da gözaltına alınan Adnan Oktar’a sağlık kontrolü çıkışında vatandaşlar tepki gösterdi. "Kediciklerin nerede" diye bağıran vatandaşlara gülümseyen Oktar, polis aracına bindirilerek emniyete götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince gözaltına alınan Adnan Oktar, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Adnan Oktar’a hastane çıkışında vatandaşlar tepki gösterdi. "Kediciklerin nerede" diye bağıran vatandaşlara gülümseyen Oktar, polis tarafından araca bindirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen Oktar’ın burada ifadesinin alınacağı öğrenildi.