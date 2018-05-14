Vali Günaydın’dan ihtiyaç sahiplerini tespit edin’ talimatı

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, muhtarlardan yaklaşan Ramazan Ayı öncesinde ihtiyaç sahiplerini tespit etmelerini istedi.

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, muhtarlardan yaklaşan Ramazan Ayı öncesinde ihtiyaç sahiplerini tespit etmelerini istedi.

Isparta Mayıs Ayı merkez Muhtarlar Toplantısı merkeze bağlı Bozanönü Köyü’nde Vali Şehmus Günaydın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda köy ve mahalle muhtarları tek tek söz alarak talep ve önerilerini ilettiler.

Açık Kapı uygulaması

Vali Günaydın, İçişleri Bakanlığı’nın geçtiğimiz ay uygulamaya koyduğu Açık Kapı projesinde Isparta’nın birinci olduğunu söyledi. Açık Kapı’ya bugüne kadar yapılan 122 başvurunun büyük çoğunluğuna olumlu geri dönüş yapıldığını aktaran Vali Günaydın başvuru sayısı ve geri dönüş oranlarıyla Isparta’nın Türkiye birincisi olduğunu belirtti.

“Ramazan Ayı öncesi ihtiyaç sahiplerini tespit edelim”

Yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle muhtarlara hatırlatmalarda bulunan Günaydın, mahalle ve köylerdeki ihtiyaç sahibi vatandaşların tespitine önem verilmesini, tespit edilen vatandaşların ihtiyaçlarının ilgili birimlere anında iletilmesini istedi. Vali Günaydın, “Bu konuda da görevli arkadaşlarımızın bu sorunları süratle çözmelerini bekliyorum” dedi.

“Uyuşturucuyla mücadele tüm hızıyla devam ediyor”

2018 yılında uyuşturucuyla mücadele faaliyetlerinde büyük başarı sağlandığını aktaran Günaydın, gerek eğitim faaliyetlerine gerekse operasyonel faaliyetlere tüm hızıyla devam edildiğini belirterek muhtarlar içinde 17 Mayıs’ta uyuşturucuyla mücadele kapsamında eğitim verileceğini söyledi. Vali Günaydın, “Toplumu bilinçlendirmemiz lazım, ailelerimizi, öğrencilerimizi, çalışan kesimlerimizi de bilgilendirmemiz lazım. Uyuşturucuyla mücadelede her kesime önemli görevler düşüyor” diye konuştu.

“Eğitim yatırımları hız kesmeyecek”

Yeni yapılan okullarla birlikte önümüzdeki eğitim-öğretim yılında fiziki kapasite olarak Isparta’nın çok iyi duruma geleceğini söyleyen Vali Günaydın, en iyi okulun evimize yakın olan okulun olduğunu vurgulayarak muhtarlardan, vatandaşlara bunun önemini anlatmalarını istedi.

Vali Günaydın konuşmasında, “Bütün mahallelerimizdeki okulların eğitim kalitesini ve fiziki durumlarını yükseltiyoruz, bir okulda sınıf mevcudu 12-13 iken başka okulda bunun 35-40 olmasına izin vermeyelim. Eğitim kalitesini arttırmak için bu hususlara hepimizin çok ciddi bir şekilde riayet etmesi ve destek vermesi gerekiyor” ifadelerine yer verdi.