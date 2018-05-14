SDÜ öğrencilerine organ bağışı ve önemi konferansı

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakli Merkezi Koordinatörlüğü, üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Maliye Bölümü öğrencileri ile Prof Dr.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakli Merkezi Koordinatörlüğü, üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Maliye Bölümü öğrencileri ile Prof Dr. Serpil Ağcakaya’nın bitirme tezi projesi kapsamında organize edilen ve geniş katılımlı konferansta, organ bağışı ve organ naklinin Türkiye’deki yerini anlattı.

Konferansta, tedavisi yalnızca organ ve doku nakliyle mümkün olan hastalıkların, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu ifade eden SDÜ Organ Nakli Koordinatörü Mehmet Zeki Er, organ naklini ‘Vücutta görevini yapamayan bir organın yerine canlı vericiden veya kadavradan alınan, aynı görevi üstlenecek bir organın hastaya cerrahi işlemle nakledilmesi’ olarak tanımladı.

“En önemli sorun kadavra bağış oranındaki yetersizlik”

Anayasa’da yer alan 2238 sayılı yasaya göre, 18 yaş ve üzeri akli dengesi yerinde olan herkes hayatta iken organ bağışı yapabileceği ve bunun için kişinin serbest iradesinin gerekliliği anlatılan konferansta, Türkiye’nin organ nakli faaliyetleri için yeterli donanıma, deneyimli nakil ekiplerine ve nakil merkezlerine sahip olduğu vurgulanırken, aşılması gereken en önemli sorunun kadavra bağış oranındaki yetersizlik olduğu ifade edildi.

“Toprağa gömülmesi gerekenler, hatalar ve günahlar”

İİBF Maliye bölümü öğrencileri tarafından organize edilen konferansta konuşan SDÜ Organ Nakil Merkezi Koordinatörü Mehmet Zeki Er, sadece böbrek anlamında 70 bin diyaliz hastanın olduğu, bu verilere bakarak bağış oranının mutlaka artırılması gerektiği, toprağa gömülmesi gerekenin ise hatalar, günahlar olması gerektiği, çürüyecek organların nice ocakları yeşertebileceğini anlattı.

“Nakil konusunda dünyaya en güzel örnek, Bentley’ini toprağa gömen Scarpa”

“Kurtarılacak hayatları iyi anlatırsak, bağış oranının tamamına yaklaşacağı bir gerçektir” diyen SDÜ Organ Nakil Merkezi Koordinatörü Er, dünyada Brezilyalı Scarpa’nın milyon dolarlık Bentley’ini toprağa gömme hikayesinin organ bağışı konusunda halkı bilinçlendirme için muhteşem bir örnek olduğuna değindi.

Yaptığı aile görüşmelerine de vurgu yapan Er, “Bölgemizde bağış oranının yüksek olduğu bilinen bir gerçek, kimsenin dini veya hukuki bir endişesi yok, bunu ülke geneline yaymamız gerekli” dedi.

“SDÜ’de 2015’ten bu yana başarılı nakillere imza atılıyor”

“Ülkemizde her tür organ ve doku nakli gerçekleştirilebilmektedir” diyerek sözlerini sürdüren Er, Isparta SDÜ Organ Nakli Merkezi’nin böbrek, karaciğer ve kornea nakillerinde 2015 yılından bu tarafa başarılı çalışmalara imza attığına dikkat çekti.

Organ bağışı yapmak isteyen vatandaşların İl Sağlık Müdürlüklerinin yanı sıra hastaneler ve organ nakli yapan merkezlere başvurabileceğini ve organ bağış kartını alan kişinin, bağış kartını her zaman üzerinde taşıması, ayrıca ailesini bilgilendirmesi gerektiğini söyleyen Er, konferansın sonunda öğrencilerin sorularını yanıtladı.