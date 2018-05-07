Maganda kurşunu liseli genci hayattan kopardı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde, katıldığı nişanda maganda kurşununa hedef olan lise son sınıf öğrencisi hayatını kaybetti.

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde, katıldığı nişanda maganda kurşununa hedef olan lise son sınıf öğrencisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yalvaç’a bağlı Bahtiyar köyünde yaşayan Arif Can Çetin (19), dün akşam Çamharman köyünde düzenlenen nişan merasimine katıldı. Nişan sırasında davetlilerden bazılarının tabancalarla havaya ateş ettiği saat 23.00 sıralarında kurşunlardan biri Arif Can Çetin’in göğsüne isabet etti.

Vurulma sonrasında yere yığılan Çetin, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı gencin hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Öte yandan, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, Çetin’in kimin tabancasından çıkan kurşunla öldüğü ise yapılacak inceleme sonucu netlik kazanacak.