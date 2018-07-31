Jandarmanın zehir operasyonunda uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirildi

Isparta’nın Yalvaç ve Gelendost ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalanırken, yapılan aramalarda uyuşturucu madde, silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Isparta’nın Yalvaç ve Gelendost ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalanırken, yapılan aramalarda uyuşturucu madde, silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu 28-30 Temmuz tarihlerinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanmak için satın almak/bulundurmak suçlarını işlediği değerlendirilen, Yalvaç ilçe merkezi Hüyüklü Kasabası, Hisarardı Köyü ve Gelendost ilçesi Yaka köyünde ikamet eden şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında yapılan baskınlarda A.P. (41), K.S. (17), Y.K. (23) ve H.E. (24) isimli 4 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda bin 92 gram kubar esrar, 64 adet kenevir bitkisi, 3 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet av tüfeği, 2 adet kelebek bıçak, 57 adet 7.65 mm tabanca fişeği ve 82 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 3’ü ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 1 şüphelinin ise gözaltına alındığı bildirildi.

"Jandarma, zehir tacirlerine geçit vermeyecek"

Isparta Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Isparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadelede mevcut yasalar çerçevesinde kendisine tevdi edilen görevleri üstün vazife ve görev anlayışıyla yerine getirme azim ve kararlığı içerisinde çalışmaya devam edecektir" denildi.