Ispartalı kadınlar güçleri birleştirdi, sosyal medyada örgütlendi

Isparta’da ikisi ev hanımı 3 kadının ortak girişimiyle kurulan Isparta’nın Güçlü Kadınları Facebook Grubu, üyeleriyle ilk kez kahvaltıda buluştu.

Isparta’da ikisi ev hanımı 3 kadının ortak girişimiyle kurulan Isparta’nın Güçlü Kadınları Facebook Grubu, üyeleriyle ilk kez kahvaltıda buluştu. Kadına yönelik her türlü destek ve yardımı sağlamayı amaçlayan grup, ileriki dönemde dernekleşerek ülke geneline yayılmayı amaçlıyor.

Isparta’da ikisi ev hanımı, biri Odyometrist 3 kadın tarafından, Facebook üzerinden kadınlara yardım maksadıyla kurulan ve yaklaşık 3 bin üyesi bulunan Isparta’nın Güçlü Kadınları Grubu üyeleri ilk kez kahvaltıda buluştu. Fatma Karaaslan Cıgalı, Serap Özdemir ve Tuğba Nur Bayram’ın birlikte kurdukları Facebook grubu, yaptığı çalışmalar ve desteklerle gün geçtikçe üye sayısını artırıyor.

Yaklaşık 20-25 gün önce kurulan ve ilk aşamada örgü evi gibi bir fikirle yola çıkıldığı belirtilen gruba, daha sonra güzellik merkezleri sahipleri-çalışanları, turizmciler, bankacılar, avukatlar ve eşleri ile Isparta genelinden oluşan güçlü bir kitle katılım sağlayarak üye oldu.

Isparta’nın Güçlü Kadınları olarak ismiyle özdeşleşen grup, kendilerine sosyal medya üzerinden ulaşan ihtiyaç sahiplerini araştırdıktan sonra yetkililerle irtibat sağlayarak, gereken yardımı yapıyor. Yardım kaynaklarını ise gönüllüler, grupta yer alan kadınların el emeklerinin satışından elde edilen gelirler ve kişisel destekler oluşturuyor.

Gruba üye yaklaşık 50 kadın ilk kez bir araya gelerek, tanışma kahvaltısında buluştu.

"Kadının sesi olmak için yola çıktık"

Organize ettikleri etkinlik ile bir farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden grubun kurucularından Fatma Karaaslan Cıgalı, "Isparta’nın kadınlar alanında sesi olmak için bu yola çıktık. Kadının gücünü göstermek için bu grubu kurduk. İlk etapta 3 bine yakın bir üyemiz oldu ve bu üyelerimizle birlikte, Isparta genelindeki kadın hemcinslerimize destek maksadıyla çalışıyoruz. Amacımız, toplumsal fayda sağlamak adına çalışmalar yapabilmek" dedi.

Kadına şiddete karşı birliktelik sağlamak ve kadınların yanında olmayı amaçladıklarını kaydeden grup kurucularından Serap Özdemir ise, "Sosyal medya üzerinden birliktelik sağladığımız kadınlarımızla gün, kahvaltı ve matine tarzında organizasyonlar düzenleyerek, yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi hemcinslerimize fayda sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Grubun diğer kurucusu olan Tuğba Nur Bayram ise amaçlarını, "Bir kadının gözünden yaş akmadan onu tutabilmek" şeklinde özetledi.

Isparta’da başladı, Türkiye’ye yayılacak

Grubun üç kurucusunun ortak yaptığı açıklamada, ilk olarak Isparta’daki bazı köylerde ihtiyaç sahibi kadınlara mutfak eşyası yardımı ile kömür yardımı yapıldığı belirtilirken, bu çalışmaların ülke geneline yayılmasının amaçlandığı bildirildi.

İlk olarak huzurevi ziyaretleri ve desteğe ihtiyaç duyulan okulları ziyaret etmek isteyen grup kurucuları ayrıca, evlerinden uzak bölgedeki okullara giden yardıma muhtaç öğrencilerin üşümemeleri için de şapka ve atkı örmeyi istiyor. Kadının her ihtiyaç duyduğunda sosyal medya üzerinden kolayca iletişim kurmasının amaçlandığı grup, etkinliklerini artırarak daha da büyümeyi ve dernekleşmeyi hedefliyor.