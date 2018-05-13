Isparta’daki Masa Tenisi Turnuvalarında İl Birincileri İMKB İlkokulu Takımları oldu

Isparta’da hafta sonunda düzenlenen ve 5 kız, 5 erkek olmak üzere 10 takımın katıldığı Minikler Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakalarında İl Birincileri İMKB İlkokulu kız ve erkek takımları oldu.

Isparta’da hafta sonunda düzenlenen ve 5 kız, 5 erkek olmak üzere 10 takımın katıldığı Minikler Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakalarında İl Birincileri İMKB İlkokulu kız ve erkek takımları oldu.

2017-2018 yılı Masa Tenisi Minikler Isparta İl Birinciliği müsabakaları 12 - 13 Mayıs tarihlerinde tamamlandı. Isparta Şehit Erkan Pala Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalarda, 5 kız ve 5 erkek olmak üzere toplam 10 takım mücadele etti. Kıran kırana geçen turnuvalarda minikler, galibiyet elde etmek için büyük performans sergiledi.

Turnuvada, en iyi dereceyi elde eden takımlardan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) İlkokulu kız ve erkek takımları 1.’likleri elde ederek zirveye otururken, aynı kategorilerde Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu ikinci, Zehra Ulusoy İlkokulu da üçüncü oldu.İl Birinciliği müsabakalarında dereceye giren takımlar ödüllendirildi.