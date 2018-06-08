Isparta’da karne heyecanı

Isparta’da 81 bin 607 öğrenci karne heyecanı yaşayarak yaz tatiline ’Merhaba’ dedi.

Isparta’da 81 bin 607 öğrenci karne heyecanı yaşayarak yaz tatiline ’Merhaba’ dedi.

2017-2018 Eğitim öğretim yılı bugün sona erdi. Isparta’da 81 bin 607 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Isparta Şehit Sezgin Uludağ İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım törenine Vali Şehmus Günaydın, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, öğretmen ve veliler katıldı.

Vali Şehmus Günaydın, öğrencilere yaz tatillerini verimli değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu. Öğrencilerden, bol bol kitap okumalarını isteyen Vali Günaydın, yine öğrencilere özellikle Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nce açılan sportif kurslara katılmaları tavsiyesinde bulundu.

Isparta’nın eğitimde oldukça iyi noktada olduğunu belirten Vali Günaydın, madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında yapılan Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin kısa süre içinde tamamlanacağını da duyurdu. Vali Günaydın daha sonra öğrencilere karnelerini verdi.

Eğirdir’de 5 bin 64 öğrenci karne aldı

Eğirdir ilçe merkez, köy ve kasabalarındaki, anaokulu - ilkokul - ortaokul ve liselerdeki 5 bin 64 öğrenci ve 450 öğretmen yaz tatiline girdi.

Eğirdir’de düzenlenen karne töreninde çocuklar kadar veliler de heyecan yaşadı.

Muazzez ve Yaşar Şapçı İlkokulunda düzenlenen törende bir konuşma yapan Okul Müdürü Abdürrahim Demirbağ, ’Öğrencilerimiz başarılı bir yıl geçirdi. Bu tatili de hak ettiklerini düşünüyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Tatilinizi oyun oynayarak, kitap okuyarak, keyifli geçirmenizi diliyorum" dedi. Demirbağ sözlerinin sonunda bütün öğrencilere iyi tatiller diledi.

Gelendost’ta bin 852 öğrencinin karne mutluluğu

Gelendost ilçesinde eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte, ilçe merkezi ve köylerdeki toplam

bin 852 öğrenci karnelerini almanın mutluluğunu yaşadı. Diğer yandan, ilçe genelindeki ilk - orta ve liselerde ise toplam 580 öğrenci mezun oldu.

Yeni eğitim öğretim yılı 17 Eylül’de başlayacak

Yaklaşık 3,5 ay sürecek yaz tatilinin ardından 2018-2019 eğitim öğretim yılı, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak.