Isparta’da 312 bin 747 seçmen sandık başına gidiyor

Isparta il genelinde bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nde 312 bin 747 seçmen sandık başına gidiyor.

Isparta il genelinde bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nde 312 bin 747 seçmen sandık başına gidiyor. Isparta’da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri’nde, il genelindeki bin 40 sandıkta, 312 bin 747 seçmen oy kullanacak. Isparta’nın seçmen sayısı 2017 yılındaki referanduma göre, 3 bin 484 kişi artış gösterdi.

En fazla seçmen sayısı Yalvaç, en az Yenişarbademli’de

Diğer yandan, ilçelerde en çok seçmenin olduğu yer yine en büyük ilçe konumundaki Yalvaç oldu. Yalvaç’ta 35 bin 7 seçmen oy kullanabilecek iken, en az seçmenli ilçe ise bin 770 sayısı ile Yenişarbademli’de olarak kayıtlara geçti. Isparta il genelindeki 312 bin 747 seçmenin, 172 bin 307’si merkez ilçe ve ona bağlı köylerde bulunurken, 140 bin 440 seçmen de ilçe, belde ve köylerde yer alıyor.