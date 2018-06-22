Isparta’da 24 Haziran Seçimleri hazırlığı

ISPARTA (İHA)– Isparta ve ilçelerde seçimle ilgili hazırlıklarda son aşamaya gelinirken, Baro Başkanı Avukat Gökmen Hakkı Gökmenoğlu, seçimlerde il merkezindeki sandıklarda meydana gelebilecek uyuşmazlıklar ve oy kullanamama işlemleri için 100 avukat görevlendirildiğini açıkladı.

ISPARTA (İHA)– Isparta ve ilçelerde seçimle ilgili hazırlıklarda son aşamaya gelinirken, Baro Başkanı Avukat Gökmen Hakkı Gökmenoğlu, seçimlerde il merkezindeki sandıklarda meydana gelebilecek uyuşmazlıklar ve oy kullanamama işlemleri için 100 avukat görevlendirildiğini açıkladı.

Isparta Barosu avukatları 24 Haziran seçimlerinde seçim güvenliğinin sağlanması adına sandıkların bulunduğu noktalarda görev alacak. Baro Başkanı Avukat Gökmen Hakkı Gökmenoğlu, il merkezinde 100 avukat görevlendirildiğini, seçmenlerin olası oy kullanamama ve sandık başında çıkacak uyuşmazlık gibi konularda ihbar hattını arayıp Barodan destek isteyebileceklerini söyledi

Gökmenoğlu, "Seçim demokrasisine, seçim ve sandık güvenliğinin sağlanmasına, seçim iş ve işlemlerinin doğru yapılmasına, halkımızın iradesinin sandıklara ve sonuçlara doğru yansımasına hukuksal katkıda bulunmak amacıyla, Baro Yönetim Kurulumuzun aldığı karar uyarınca 24 Haziran 2018’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde 100 Avukatla halkımızın yanındayız. Konuya ilişkin olarak tüm Siyasi Partilerimize de öncesinde bildirdiğimiz üzere, Baro Başkanlığımızın 0505 203 7822 nolu telefonuna ulaşmanız halinde hukuksal katkıda bulunulacaktır" dedi.

Eğirdir ve Aksu seçimlere hazır

Öte yandan, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan seçimler öncesinde, Eğirdir İlçe Seçim Kurulu da tüm hazırlıklarını tamamladı. Seçimlerde kullanılacak oy sandıklarının, bilgisayar ve teknik ekipmanların kontrollerinin yapıldığını, 21 Haziran Perşembe günü memur üyelere, bugün de İlçe Seçim Müdürü Mehmet Emin Gümüş nezaretinde sandık başkanlarına gerekli eğitimlerin verildiği belirtildi. Seçimlerde Eğirdir İlçe Seçim Kurulu Başkanlığını Hakim Muhammet Aslan’ın, Aksu İlçe Seçim Kurulu Başkanlığını ise Hakim Cihat Ateş’in yapacağı ifade edildi.

95 seçmen, seyyar sandıkta oy kullanacak

23 Haziran Cumartesi günü, oy kullanma yerlerine sandıkların nakledileceği ve seçim kabinlerinin kurulacağı bildirilirken, seyyar sandık için Eğirdir’de yatağa bağımlı 15 kişinin müracaatta bulunduğu vatandaşlarımızın seyyar sandıkla birlikte toplam 95 sandıkta oylarını kullanacakları açıklandı.

24 Haziran seçimlerinde Eğirdir ve Aksu ilçeleri için seçim kurullarında toplam 35 kişinin görev yapacağı bildirildi.