Isparta Şehir Hastanesi’nde nefes kesen tatbikat

Isparta Şehir Hastanesi’nde, Hastane Yöneticisi ve Başhekim Op.

Isparta Şehir Hastanesi’nde, Hastane Yöneticisi ve Başhekim Op.Dr.Kadir Gökhan Saçkan tarafından düzenlenen tatbikat gerçeğini aratmadı. Başarı ile tamamlanan tatbikat sorunsuz şekilde sona erdi.

Isparta Şehir Hastanesi’nde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Gerçeğini aratmayan tatbikata Ulusal Medical Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve sağlık ekipleri katıldı.

Gerçeğini aratmayan tatbikat senaryosu

Daha önceden hazırlanan senaryo gereği, tatbikatta Isparta’da meydana gelen 6.8 şiddetindeki 33 saniye süren deprem sonrasında hastane de hasar gördü. Hastane personeli, hastaları tahliye etme çalışmaları yürütürken, Hastane Yöneticisi ve Başhekim de Olay Yönetim Ekibini acil toplanma noktasına çağırdı. Büyük bir kargaşa ve yoğunluk yaşanan olay sırasında ayrıca, hastanenin 2’inci katında da yangın çıktı. Olayın yaşandığı Isparta Şehir Hastanesi’ne UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirilirken, sağlık personeli de cansiperane bir mücadele verdi. Kurtarma ekipleri, bir yandan yangın söndürme çalışmaları yaparken, diğer yandan Yeni Doğan Servisi’ndeki bebek ve annelerini kurtarmaya, bir başka taraftan da halatlarla bağlanan sedyelerle felçli hastaları kurtarma çalışmaları yaptı.

Tatbikat senaryosunun devamında, bu kez başarı ile kurtarılan hastalar ise 112 Acil Servis Ekiplerinin çalışmalarıyla ambulanslarla başka hastanelere sevk edildi. Düzenlenen tatbikat gerçeğini aratmazken, izleyenlerden bazıları ise durumu gerçek sanıp korku dolu dakikalar yaşadı.

"Afetlere önceden hazırlanmak gerek"

Tatbikatın sonunda bir açıklama yapan Şehir Hastanesi Yöneticisi ve Başhekim Op.Dr.Kadir Gökhan Saçkan, "Deprem başta olmak üzere doğal afetlere önceden hazırlanmak gerek. Afet planları olmayan ve hazırlıksız yakalanan toplumlar afetlerde her zaman büyük zarar görmüştür. Unutmayalım, afetlere hazırlık küçük adımlarla başlar. Afetler daima olacaktır. Afetlerle yaşamayı öğrenmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, başarıyla tamamlanan tatbikat sorunsuz şekilde sona erdi.