İçişleri Bakanı Soylu hastanede yaralıları ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaza geçiren AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve yaralıları hastanede ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaza geçiren AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve yaralıları hastanede ziyaret etti.

Afyonkarahisar-Ankara karayolu 40. kilometresinde meydana gelen kazada göre 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. İçişler Bakanı Süleyman Soylu ve Afyonkarahisar ile Isparta’daki protokol mensupları hastanede yaralıları ziyarette bulundu.

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesi Seydiler kasabası yakınlarında meydana gelen kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Kazada yaralananlardan AK Parti Gençlik Kollar Başkanı Yaşar Ünlü, Başkan Yardımcısı Hazel Gıcır ve Genel Sekreter Yardımcısı Gurbet Demirekin ile birlikte 3 kişi daha yaralandı.

Yaralılar Afyonkarahisar’daki hastanede tedavi altına alınırken, kaza sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Seydiler Belediye Başkanı AK Partili İbrahim Akkaya, Isparta İl Genel Meclisi Başkanı Ali Bolat ve Ak Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun yaralıları ziyarette bulundu.

Yaralıların durumuyla ilgili bilgi alan yetkililer, geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra sonra hastaneden ayrıldı.