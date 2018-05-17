Güneykent gül bahçeleriyle nüfusunun 10 katı turist çekti

Isparta’nın Gönen ilçesinde bağlı Güneykent Beldesinde yaklaşık 7 yıl önce temelleri atılan gül turizmi, geçen sezonda nüfusun 10 katına ulaşan turisti bölgeye çekti.

Isparta’nın Gönen ilçesinde bağlı Güneykent Beldesinde yaklaşık 7 yıl önce temelleri atılan gül turizmi, geçen sezonda nüfusun 10 katına ulaşan turisti bölgeye çekti. Beldedeki gül turizminin günden güne ivme kazandığını ve ölmeden önce yapılması gereken 100 şeyden birinin gülle buluşmak olduğuna işaret eden Belediye Başkanı Fahretdin Gözgün, “Çiftçinin dün hiç inanmadığı ve aklından geçirmediği bir olay gerçekleştiriyoruz: Gülde Turizm” diye konuştu.

Dünya’da gül yağı ihtiyacının yüzde 65’lik kısmını karşılayan Isparta’daki üretimin yüzde 20 oranındaki kısmını tamamlayan Gönen ilçesine bağlı Güneykent Beldesi’nde son 7 yılda ivme kazanan turizm potansiyeli gün geçtikçe artıyor. Bu yılki gül hasadına geçen yıla göre 20 gün erken başlayan ve ‘Gül kenti Güneykent’ olarak anılan yaklaşık 2 bin nüfuslu beldede, sadece geçen yıl gül bahçelerini 20 binin üzerinde turist ziyaret etti.

Bu yıl sezonun erken başlaması ve Ramazan ayına denk gelmesine rağmen, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğramaya devam eden Güneykent’te geçen yıllardan edinilen tecrübelerle konuklara en iyi hizmetin sağlandığı belirtildi.

Tezol: “Gayet memnunlar, itirazları olmadı”

Endonezya’dan 8 günlük tur için Türkiye’ye gelen turist kafilesine rehberlik yapan Kenan Tezol, geçen yıllarda edinilen bilgiler doğrultusunda Türkiye turunun bir ayağının Isparta Güneykent olduğuna değinerek, sonraki duraklarının Nevşehir Kapadokya’daki Peri Bacaları olduğunu iletti.

İstanbul’dan Isparta’ya gül bahçeleri gezisinde Endonezyalı turistlere rehberlik etmek üzere geldiğini kaydeden Tezol, “Bugünkü grubumda 21 kişilik Endonezyalı bir kafile var. Anadolu turu gerçekleştiriyoruz. Henüz gezimizi tamamladık ve otobüse bindik, yeni geldiğimizden dolayı burayı nasıl bulduklarına dair görüşlerini alma fırsatım olmadı ama hepsi şu ana kadar gayet memnunlar, herhangi bir itirazları olmadı” dedi.

Aşan: “Gülün bu kadar değerli olduğunu bilmezdik”

Önceki yıllarda gülün hak ettiği değeri görmediğini belirterek, Güneykent’e turist geldiğine şahit olmadıklarını anlatan gül üreticisi Hüseyin Aşan, “Çok eskiden biz Güneykent’e turist geldiğini ve gülün bu kadar değerli olduğunu bilmezdik. Belediye başkanımızın göreve geldikten sonra yaptığı çalışmalarla, gülün değerinin arttığını ve turistin Güneykent’e gelmesine katkılarının çok olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

“Altyapı çalışmaları artarsa, daha fazla turist çekebiliriz”

Beldede turizme ve gülün değerinin artmasının yapılacak olan alt yapı çalışmalarının artırılmasıyla mümkün olacağına dikkati çeken gül üreticisi Aşan, “Turistlerin buralara gelmesi bizlere gurur veriyor, malımız (gülümüz) değerleniyor. Çok memnunuz. İnşallah, bu daha da artar ve Güneykent olarak daha çok güçleniriz, misafirlerimizi bağrımıza basarız. Ben bu konuda daha çok altyapı çalışmalarının yapılması gerektiğini ve böylelikle buraya daha fazla turist çekebileceğimizi düşünüyorum” şeklinde yorumladı.

“Herkesi bekleriz”

Güneykent’i ve beldedeki gül bahçelerini daha önce görme fırsatı bulamayanların mutlaka gelmeleri gerektiğini dile getiren Aşan şöyle konuştu:

“Gerçekten insanlar Güneykent’i, güllerini ve güzelliğini ve havasını görsünler. Gelsinler, karakavağımızın dibinde çayımızı içsinler. Herkesi bekleriz.”

Başkan Gözgün: “Havaların sıcak gitmesiyle birlikte sezon 20 gün erken başladı”

Beldesini ‘Güllerin gökyüzüne güldüğü, açık parfüm vadisi, gül kenti Güneykent’ tabirleriyle tanımlayan Belediye Başkanı Fahretdin Gözgün, “Isparta’daki gül üretiminin yaklaşık 18-20’lik oranını karşılayan ve her tarafında yeşille pembenin raks ettiği bir ortamdayız. Böyle bir ortamda, 20 gün önce gelen bir sezonla başladık. Havaların sıcak gitmesiyle birlikte, şu anda pembeyi yeşilin üzerinde daha hakim bir vaziyette görmekteyiz. Bugün, şu anda güllerin bir açık parfüm vadisi gibi koktuğunu hissediyoruz” dedi.

“Çiftçinin dün hiç inanmadığı ve aklından geçirmediği bir olay gerçekleştiriyoruz: Gülde Turizm”

Belediye Başkan Fahretdin Gözgün, Güneykent’te nüfusun hemen hepsinin gülcülükle geçimini sağladığına işaret ederek, “Güneykent herkesin gülcülükle uğraştığı bir belde. Bu beldede tamamen endüstriyel anlamda üretilen gülün sanayide işlenmesi ile akabinde gül yağı ve gülsuyunun elde edimi, kozmetik sektöründe hammadde olarak kullanımı gerçekleştiriliyordu. Fakat son yıllarda bu durum tamamen turizme yönelik bir faaliyetimiz söz konusu oldu. Bu, ‘Agro Turizm’ ve ‘Kırsal Turizm’ olarak adını koydukları, bizim de ‘Gül Turizmi’ dediğimiz, özellikle Uzak Doğulu tur gruplarının yoğun bir şekilde talep arz ettiği, harici olarak da yurt içi ve yurt dışında birçok tur operatörünün listesine girmiş bir turizm faaliyetinin içerisindeyiz. Güneykent bu konuda 7 yıllık altyapı tecrübesiyle dünden bugüne başlangıcını gerçekleştirdi. O günden bugüne baktığımızda, bir cumartesi günü sadece 27 tane tur otobüsü buraya geldi. Bunlar önemli gelişmeler. Çiftçinin dün hiç inanmadığı ve aklından geçirmediği bir olay gerçekleştiriyoruz: Gülde Turizm. Bu, tamamen kırsal turizm. Turistler geldiğinde başlarına gül derdik, yollarına gül serdik, akabinde de onları gül bahçelerine aldık. Onlar güle dokundular ve bakmaya başladılar. Dokundukları yer gül kokmaya, yüzleri de gülmeye başladı. Arkasından, belki de salonlarının en güzel ve en tatlı fotoğraflarını çektiler. Psikolojileri bile değişti , en tatlı zamanı yaşadık” ifadelerini kullandı.

Beldeye gelen yerli ve yabancı turistlere, adeta gülün serüvenini canlı olarak gösterdikten sonra onlara gülden yağ-su çıkarmak ve reçel gibi ürünler yapabilmeleri konusunda tecrübe kazandırdıklarına değinen Başkan Gözgün, misafirlerine daha sonra yöresel ürünler takdim ederek, kültürel konularda ortaya konulan eserlerini sergilediklerini ve ‘Gül gibi bir gün’ geçirildiğini de sözlerine ekledi.

“Ölmeden önce yapılması gereken 100 şeyden biri eksik kalmasın”

Ölmeden önce yapılması gereken 100 şeyden birinin gülle buluşmak olduğunun altını çizen Başkan Gözgün, “Bugün Endonezyalılar, Çinliler ve yerli tur grupları buradaydı. Biz yine gelen ve gelecek olan tüm tur gruplarımızın hayatta yapılması gereken 100 şeyden biri olan gülü eksik bırakmamaları adına herkesi Güneykent’e bekliyoruz, davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.