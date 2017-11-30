Eğitime ‘engel’ yok

Isparta’nın Gelendost ilçesinde engelli çiftin gelişim bozukluğu bulunan 7 yaşındaki kızı Sude Naz, babası tarafından her gün engelli aracıyla okula getirilip götürülüyor.

Isparta’nın Gelendost ilçesinde engelli çiftin gelişim bozukluğu bulunan 7 yaşındaki kızı Sude Naz, babası tarafından her gün engelli aracıyla okula getirilip götürülüyor. Minik Sude Naz ve ailesinin okula rahat gidip gelebilmesi için okul girişine engelli rampası yaptırıldı.

Isparta’nın Gelendost ilçesindeki Şehit Erhan Çakmak İlkokulu 2’nci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Sude Naz Zorlu, her gün soyadı gibi bin bir zorlu engeli aşarak, babası tarafından okula getiriliyor. İlçede esnaflık yapan bedensel engelli İsa Zorlu’nun, küçük kızını yağmur, kar, kış demeden her gün okula getirip götürmesi, görenler tarafından takdirle karşılanıyor.

Daha önce okulda engelli rampası olmadığı için merdivenlerden zorlukla indirip çıkarılan baba ve kızına, Gelendost İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından engelli rampası yaptırıldı.

"Engelli rampası, bizim için çok önemliydi"

Baba İsa Zorlu, yapımı tamamlanan rampa sayesinde artık engelli aracıyla çocuğunu okula rahatça getirip, bırakabiliyor. Kışın soğuk havalarda çocuğunu okula getirip götürmekte çok zorlandığını İHA muhabirine anlatan baba İsa Zorlu, "Çocuğumuzun rahatsızlığından dolayı zorlanıyorduk. Sınıfı giriş katında olmasına rağmen, onu götürürken basamakları çıkamıyorduk. Bu yüzden engelli rampası yapılması bizim için çok önemliydi. Normal çocuklarla, özürlü çocukların yürümeleri aynı olmuyor. Bu rampalar, çocuklarımızın kolaylıkla sınıflara ulaşması için çok faydalı. Allah razı olsun devletten. Başta İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere, okul müdür ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz" dedi.

Her gün bıkmadan, usanmadan eğitim için çocuğunu okula getirip, götüren fedakar baba, engelli çocuğu bulunan başka ailelere de ’Onları okula gönderin’ tavsiyesinde bulundu.

"Sevimli, sempatik ve esprili bir öğrenci"

Sude Naz’ın oldukça zeki, başarılı ve sempatik bir öğrenci olduğunu dile getiren sınıf öğretmeni Deniz Cartıllı, "Okul durumu gayet iyi, gayet başarılı. Tek başına çalışmasına rağmen gayet elinden geleni yapabilen bir öğrenci. Sözleri dinleyen ve okul kurallarına uyan bir öğrencimiz. Aynı zamanda Sude Naz, sınıfta ve okulda da sevilen bir öğrencimiz. Arkadaşlarıyla iletişimi çok iyi, herkes tarafından sevilen bir öğrenci. İletişim kurma konusunda bir sıkıntı yaşamıyor, benimle iletişimi çok iyi. Sevimli, sempatik, esprili bir öğrenci" şeklinde konuştu.

Doktor olmak istiyor

Öte yandan, tüm zorluklara rağmen, ailesiyle birlikte bütün engelleri aşarak okula gelen Sude Naz ise, büyüyünce doktor olmak istediğini söyledi.