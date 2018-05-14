Dedegöl Dağı Melikler Yaylası’nda 22. ETUDOSD Dağcılık Şenliği

Isparta Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Derneği (ETUDOSD) Kulübü’nün geleneksel hale getirdiği, ETUDOSD Dağcılık Şenliği’nin 22.

Isparta Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Derneği (ETUDOSD) Kulübü’nün geleneksel hale getirdiği, ETUDOSD Dağcılık Şenliği’nin 22.’si Dedegöl Dağı’ndaki Melikler Yaylası’nda gerçekleştirildi.

ETUDOSD Dağcılık Şenliği’nin 22.’si Dedegöl Dağı’ndaki Melikler Yaylası’nda gerçekleştirildi. Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen yaklaşık bin 500 dağcı ve doğasever, akşam saatlerinde kamp ateşlerinin başında, yağış ve soğuğa aldırmadan doğal ortamın keyfini çıkardı.

Dağcılardan ödül

Akşam saatlerinde hafifleyen yağmur altında, ETUDOSD Dağcılık Şenliği ve ETUDOSD faaliyetleri hakkında bilgi veren Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Meydan, ETUDOSD’a yıllardır yaptığı katkılardan dolayı Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl’e teşekkür ederken, Dernek Başkanı Durmuş Uçgun tarafından da bir plaket sunuldu.

ETUDOSD’a her türlü katkıyı sağlayan ve Şenliği onurlandıran Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Merkez Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir’e ise, teşekkür plaketini yönetim kurulu üyesi Abdurrahman Sinap takdim etti.

Kurulduğu günden bu güne kadar ETUDOSD’a destek veren gazeteci Abdullah Kemal Sinan’a teşekkür plaketi yönetim kurulu üyesi Mehmet Sezgin tarafından sunulurken, derneğin çalışmaları ve bölgemizin güzellikleri slaytlarla katılımcılara tanıtıldı.

2 bin 998 metrede zirve yaptılar

Gece saatlerinde kamp alanı sessizliğe bürünürken, şenlik kapsamında sabahın ilk ışıklarıyla uyanan dağcılar, Dedegöl Dağı’na hareket ettiler. 2 bin 998 metrede zirve yapmanın mutluluğunu yaşayan dağcılar, öğleden sonra geri döndükleri kamp alanından çadırlarını sökerek, bir dahaki yıl tekrar gelmek üzere ayrıldılar.