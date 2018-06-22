BUTSO ve ITSO’dan işbirliği mesajı

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) ve Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) yapılan çalışmalarda işbirliğine gidecek.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) ve Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) yapılan çalışmalarda işbirliğine gidecek.

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve Meclis Başkanı Ömer Çeliker, ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret ettiler. ITSO Başkanı Başdeğirmen’e yeniden seçilmesi dolayısıyla başarılar dileyen BUTSO Başkanı Keyik ve Meclis Başkanı Çeliker, Isparta’nın ve Burdur’un işbirliği çalışmalarında daha da aktif olacaklarını söyledi.

ITSO Başkanı Başdeğirmen, Keyik ve Çeliker’e ITSO’nun hizmet binası Ekonomi Kampüsü’nü de gezdirdi. Keyik, binaya hayran kaldıklarını belirterek, ITSO Başkanı Başdeğirmen’i Isparta’ya böyle bir bina kazandırdığı için tebrik etti.