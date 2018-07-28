Şehit için cenaze töreni düzenlendi

Korhan Yaylası’nda il özel İdaresi ekiplerine yönelik PKK’lı teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan Nurettin Karadeniz için tören düzenlendi.

Korhan Yaylası’nda il özel İdaresi ekiplerine yönelik PKK’lı teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan Nurettin Karadeniz için tören düzenlendi.

Ağrı Dağı Korhan Yaylası mevkiinde ki su problemini gidermek için bölgeye giden İl Özel İdaresi ekiplerine yönelik bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda şehit olan Nurettin Karadeniz (52) için cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Vali Vekili Aralık Kaymakamı Kemal Duru, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sağlam, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ferhat Akkuş, şehidin yakınları, kurum müdürleri, protokol üyeleri ve STK temsilcileri katıldı.

İl Özel İdaresi ek binasında yapılan törende konuşan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ferhat Akkuş, “Çalışma arkadaşımız her sabah olduğu gibi bu sabahta diğer arkadaşlarıyla birlikte vatandaşın hizmetini görmek ve kırsalda yaşayan insanların sorununu çözmek için yola koyuldu. Maalesef kalleş ve hain terör örgütü tarafından sırtından vurularak şehit edildi. Asker ve polisimizin karşısına çıkmaya cesaret edemeyen bu hain terör örgütü sivil çalışma arkadaşımızı katletti” dedi.

Vali Vekili Aralık Kaymakamı Kemal Duru ise, “Bu memleketin kahramanları bitmez. Başkasının çocukları ana ve babasız kalmasın diye kendi çocuklarını öksüz yetim bırakan insanlara kahraman denir. Hepsi bizim için birer kahramandır ve bunun sivil, asker ve polisi olmaz. İlimiz Ağrı Dağı Korhan Yaylası mevkiindeki su arızasını gidermek üzere 2 araçla yola çıkan 3 kişilik kahraman ekibimiz vardı. Sabah 09.30 sularında bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından önce mayına basılması, akabinde uzun namlulu silahlarla ateş edilmesi sonucu kahramanımız memleketin ve devletin bekası için şehit düşmüştür” şeklinde konuştu.

Şehidin cenazesi defnedilmek üzere Kars Merkez Oluklu köyüne doğru yola çıktı.